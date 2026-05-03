L'organisme de suivi TankerTrackers affirme que le navire « HUGE », transportant plus de 1,9 million de barils de pétrole brut, a échappé à la surveillance américaine et navigue dans les eaux indonésiennes

Iran : un superpétrolier transportant 220 millions de dollars de pétrole échappe au blocus américain L'organisme de suivi TankerTrackers affirme que le navire « HUGE », transportant plus de 1,9 million de barils de pétrole brut, a échappé à la surveillance américaine et navigue dans les eaux indonésiennes

Un superpétrolier iranien transportant près de 220 millions de dollars de pétrole a échappé aux efforts de blocage américains, a rapporté dimanche la société de suivi maritime TankerTrackers.

« Un superpétrolier VLCC de la National Iranian Tanker Company (NITC), transportant plus de 1,9 million de barils de pétrole brut (d’une valeur de près de 220 millions de dollars), est parvenu à échapper à la marine américaine et à atteindre l’Extrême-Orient », a écrit TankerTrackers sur la plateforme sociale américaine X.



Le navire, identifié sous le nom de « HUGE » (9357183), avait été aperçu pour la dernière fois au large du Sri Lanka il y a plus d’une semaine et naviguerait actuellement dans le détroit de Lombok, en Indonésie, en direction de l’archipel des Riau.

Selon les données de suivi maritime, le pétrolier n’émet plus de signaux du système d’identification automatique (AIS) depuis le 20 mars, date à laquelle il avait quitté le détroit de Malacca à destination de l’Iran.

*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore