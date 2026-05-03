Iran : Trump contraint de choisir entre une opération impossible et un mauvais accord

Le Corps des gardiens de la révolution islamique d’Iran a affirmé que le président américain Donald Trump se trouvait face à un choix entre « une opération impossible » et « un mauvais accord ».

Dans un communiqué écrit publié sur le compte X (réseau social américain) de l’organe de renseignement des Gardiens de la révolution, il est indiqué :

« L’ultimatum adressé au Pentagon par l’Iran face au blocus ; le changement de ton de la Chine, de la Russie et de l’Europe à l’égard de Washington ; la lettre au contenu passif envoyée par Trump au Congrès ; ainsi que l’acceptation des conditions de négociation de l’Iran, tout cela converge vers une seule conclusion : Trump doit choisir entre une opération impossible et un mauvais accord avec l’Iran. »

Par ailleurs, le communiqué souligne que « la marge de manœuvre des États-Unis en matière de prise de décision s’est réduite ».



Offensive américano-israélienne contre l'Iran

Pour rappel, les tensions restent vives autour du détroit d’Ormuz, Téhéran ayant restreint le passage dans cette voie maritime stratégique en représailles aux frappes américano-israéliennes lancées le 28 février.

Un cessez-le-feu a été annoncé le 8 avril grâce à une médiation pakistanaise, suivi de discussions à Islamabad les 11 et 12 avril. Cependant, aucun accord n’a été trouvé.

Dans la foulée, le président américain Donald Trump a prolongé unilatéralement la trêve, sans fixer de nouveau calendrier, à la demande du Pakistan.

Depuis le 13 avril, les États-Unis ont instauré un blocus naval visant le trafic maritime iranien dans ce passage stratégique.