Une déclaration à l’occasion de la Journée nationale du Golfe Persique

Iran : le guide suprême annonce un Golfe « sans présence américaine » et de nouvelles règles à Ormuz Une déclaration à l’occasion de la Journée nationale du Golfe Persique

Le guide suprême iranien a déclaré jeudi que l’avenir du Golfe se fera « sans présence des États-Unis », soulignant que de nouveaux cadres juridiques et de gestion pour le détroit d’Ormuz apporteront stabilité et bénéfices économiques à la région.

Dans un communiqué écrit publié par son bureau à l’occasion de la Journée nationale du Golfe Persique, Mojtaba Khamenei a affirmé que la présence de puissances étrangères, en particulier des États-Unis, a été une source d’instabilité dans la région, ajoutant qu’« une nouvelle phase est en train d’émerger ».

Il a souligné que le Golfe constitue un élément clé de l’identité régionale et de la connectivité économique mondiale, notamment via le détroit d’Ormuz et la mer d’Oman.

Selon lui, l’Iran assurera la sécurité dans le Golfe grâce à ce qu’il a décrit comme une nouvelle gestion du détroit d’Ormuz, incluant des cadres juridiques actualisés.

« Ces cadres apporteront stabilité, progrès et avantages économiques à toutes les nations de la région », a-t-il ajouté.

Le guide suprême a également estimé que les pays de la région partagent un destin commun dans le Golfe et que les acteurs extérieurs « situés à des milliers de kilomètres » n’ont pas leur place dans son avenir.

Le message fait aussi référence à l’émergence d’un « nouvel ordre régional » issu des récents développements.

Cette déclaration intervient dans un contexte de fortes tensions après la guerre déclenchée le 28 février entre l’Iran, les États-Unis et Israël, qui a perturbé le transport maritime et les flux énergétiques dans le détroit d’Ormuz.

Un cessez-le-feu annoncé le 8 avril tient jusqu’à présent, tandis que les efforts diplomatiques se poursuivent pour parvenir à un accord plus large, incluant des discussions sur l’accès maritime et la sécurité dans le détroit d’Ormuz.

L’Iran a instauré le 30 avril comme Journée nationale du Golfe Persique en 2005, en commémoration de l’expulsion des forces portugaises du détroit d’Ormuz à l’époque safavide.

Mojtaba Khamenei a été désigné guide suprême le 9 mars, après la mort de son père, Ali Khamenei, tué lors de frappes américano-israéliennes le 28 février. Depuis son entrée en fonction, il s’exprime uniquement par des déclarations écrites.



* Traduit de l'anglais par Adama Bamba