Selon les médias iraniens, les responsables de la fédération affirment avoir été victimes d’un comportement jugé « insultant » de la part de la police de l’immigration à l’aéroport de Toronto

Iran : la délégation se retire du congrès de la FIFA après un incident au Canada Selon les médias iraniens, les responsables de la fédération affirment avoir été victimes d’un comportement jugé « insultant » de la part de la police de l’immigration à l’aéroport de Toronto

AA / Istanbul / Sanaa Amir

La délégation de la Fédération iranienne de football a annulé sa participation au congrès de la FIFA prévu à Vancouver, après un incident survenu à son arrivée au Canada.

Selon les médias iraniens, les responsables de la fédération affirment avoir été victimes d’un comportement jugé « insultant » de la part de la police de l’immigration à l’aéroport de Toronto. Titulaires de visas officiels, le président et le secrétaire général auraient quitté le pays pour rejoindre la Türkiye dès qu’un vol a été disponible.

Dans la continuité de cet incident, la fédération iranienne évoque également une atteinte à une institution militaire du pays, sans en préciser la nature. Elle justifie ainsi son retrait du congrès, qui devait réunir les principales instances du football mondial.

Par ailleurs, la FIFA aurait exprimé son « profond regret » après ces événements, selon la même source. Cet épisode intervient dans un contexte diplomatique tendu, marqué notamment par la décision du Canada de classer les Gardiens de la Révolution comme organisation terroriste en 2024.

Enfin, cette affaire survient à quelques mois de la Coupe du monde 2026, organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique, où l’équipe iranienne doit disputer ses matchs aux États-Unis.

Le congrès annuel de la FIFA réunit les représentants des 211 fédérations membres pour débattre de la gouvernance du football mondial, des finances et des règles du jeu. Cette édition doit notamment se concentrer sur les questions liées à la Coupe du monde à 48 équipes, la plus grande jamais organisée.

Dans ce contexte, la participation de la délégation iranienne a été annulée. Ses responsables ont quitté le Canada après leur arrivée à Toronto, dénonçant un comportement jugé inapproprié des agents de l’immigration, malgré la détention de visas officiels. Ils ont ensuite regagné la Türkiye.

Cette absence intervient dans un climat diplomatique tendu, alors que la fédération iranienne évoque des tensions plus larges et que le tournoi mondial se prépare dans un contexte géopolitique sensible.