- Le président français insiste sur la nécessité d’un Irak « stable et souverain » pour la sécurité régionale et européenne

Irak : Macron s’entretient avec le Premier ministre désigné et réaffirme le soutien de la France - Le président français insiste sur la nécessité d’un Irak « stable et souverain » pour la sécurité régionale et européenne

AA / Istanbul / Adama Bamba

Le président français Emmanuel Macron s’est entretenu avec Ali Zaydi, Premier ministre chargé de former le prochain gouvernement irakien, a-t-il annoncé dimanche dans un message publié sur le réseau social américain X.

Le chef de l’État a indiqué avoir félicité son interlocuteur pour sa nomination, lui adressant « tous [ses] vœux de réussite dans cette mission décisive pour l’avenir de l’Irak », dans un contexte régional qu’il a qualifié de « particulièrement exigeant ».

Emmanuel Macron a également rappelé son souhait de voir aboutir rapidement l’enquête sur l’attaque survenue le 12 mars à Makhmour, qui a coûté la vie au major Arnaud Frion et blessé plusieurs soldats français.

Enfin, le président français a souligné qu’« un Irak stable, souverain et pleinement acteur de son destin est essentiel pour la sécurité du Moyen-Orient comme de l’Europe », affirmant que la France continuera de se tenir aux côtés du peuple irakien et de renforcer son partenariat stratégique avec Bagdad dans tous les domaines.