Le ministre iranien des Affaires étrangères est également arrivé à New Delhi pour participer à la réunion de deux jours des ministres des Affaires étrangères des BRICS

Inde / New Delhi : Les chefs des diplomaties indienne et russe se rencontrent avant le sommet des BRICS Le ministre iranien des Affaires étrangères est également arrivé à New Delhi pour participer à la réunion de deux jours des ministres des Affaires étrangères des BRICS

AA / Inde / Ahmad Adil

Les chefs des diplomaties de l’Inde et de la Russie se sont rencontrés mercredi à New Delhi avant la réunion des ministres des Affaires étrangères des BRICS, qui débutera jeudi dans la capitale indienne.

Le ministre indien des Affaires étrangères, Subrahmanyam Jaishankar, a écrit sur le réseau social américain X qu’il avait eu un échange « productif » avec son homologue russe, Sergueï Lavrov.

« Notre conversation a porté sur plusieurs aspects du partenariat stratégique spécial et privilégié entre l’Inde et la Russie, y compris le commerce et l’investissement, l’énergie et la connectivité, la science et la technologie, ainsi que la facilitation de la mobilité des compétences et des talents », a écrit Jaishankar, ajoutant que « d’autres questions globales et multilatérales d’intérêt commun ont également été abordées. »

Cette rencontre précède la réunion des ministres des Affaires étrangères des BRICS, que New Delhi accueille jeudi et vendredi, sous la présidence de Jaishankar.

Tard mercredi, le ministre iranien des Affaires étrangères, Seyed Abbas Araghchi, est arrivé à New Delhi pour participer à cette réunion.

Cette réunion se tient alors que le président américain Donald Trump se trouve à Pékin pour rencontrer son homologue chinois Xi Jinping, dans un contexte de guerre au Moyen-Orient et d’un fragile cessez-le-feu maintenant les tensions à un niveau élevé.

Le groupe des BRICS a été formé en 2009 par le Brésil, la Russie, l’Inde et la Chine, avec l’adhésion de l’Afrique du Sud en 2010. L’Arabie saoudite, l’Égypte, les Émirats arabes unis, l’Éthiopie, l’Indonésie et l’Iran ont rejoint plus tard, portant le groupe à 11 membres, aux côtés de 10 pays partenaires stratégiques.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz