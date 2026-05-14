Le ministre iranien des Affaires étrangères déclare que le détroit d’Ormuz était « pleinement ouvert et sécurisé » avant la guerre américano-israélienne

Inde : les MAE iranien et russe discutent des développements régionaux et de la coopération des BRICS Le ministre iranien des Affaires étrangères déclare que le détroit d’Ormuz était « pleinement ouvert et sécurisé » avant la guerre américano-israélienne

AA / Istanbul / Sahin Demir

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, et son homologue russe, Sergueï Lavrov, ont discuté de la coopération bilatérale, des développements régionaux et de la situation post-cessez-le-feu à la suite de la guerre américano-israélienne contre l’Iran lors de pourparlers à New Delhi, selon le ministère iranien des Affaires étrangères.

La rencontre s’est tenue en marge de la réunion des ministres des Affaires étrangères des BRICS dans la capitale indienne.

Selon le ministère, les deux parties ont passé en revue la coopération régionale et dans les domaines politique, énergétique et des transports.

Araghchi a informé Lavrov de ce que Téhéran décrit comme les derniers développements après le cessez-le-feu et a souligné l’importance d’élargir la coopération au sein des organisations régionales et internationales, y compris les BRICS.

Les deux ministres ont également insisté sur ce qu’ils ont décrit comme le « rôle potentiel et constructif » des BRICS pour réduire les conflits régionaux et soutenir les mécanismes de sécurité collective dans le Golfe.

Les parties ont en outre échangé leurs points de vue sur les développements en Asie occidentale et sur les discussions en cours concernant le dossier nucléaire iranien, selon le ministère.

Lavrov, de son côté, a souligné l’importance de renforcer les relations bilatérales avec l’Iran et a soutenu l’élargissement de la coopération économique dans différents secteurs, notamment l’énergie, les corridors de transit et les voies navigables stratégiques, selon le ministère.

Les deux parties ont également réaffirmé la poursuite de consultations rapprochées entre les responsables des deux pays à différents niveaux, faisant référence aux accords précédemment conclus lors de la visite d’Araghchi à Saint-Pétersbourg.

Rencontre avec le Premier ministre indien

Par ailleurs, Araghchi a rencontré le Premier ministre indien Narendra Modi à New Delhi.



Araghchi a fait référence aux « liens historiques et amicaux » entre Téhéran et New Delhi et a informé Modi des derniers développements liés à la guerre et à ses conséquences.

Modi, pour sa part, a souligné l’importance de maintenir les relations bilatérales et a mis en avant la nécessité de stabilité et de sécurité régionales, tout en exprimant la volonté de l’Inde de contribuer au maintien de la sécurité dans la région, a ajouté le ministère.

Araghchi a également rencontré le ministre malaisien des Affaires étrangères, Mohammad Hasan, en marge de la réunion des BRICS, selon le ministère.

Les deux parties ont discuté des relations bilatérales, des développements régionaux et de la situation actuelle à la suite de la récente guerre.

Se référant au détroit d’Ormuz, Araghchi a indiqué que la voie navigable était « pleinement ouverte et sécurisée » avant le 28 février 2026, et que l’Iran et Oman, en tant qu’États riverains, avaient fourni des services gratuits incluant l’assistance à la navigation, la sécurité maritime et la surveillance environnementale des navires de passage.

Cependant, il a précisé que « l’agression illégale » des États-Unis et d’Israël avait conduit à des révisions concernant de « nouveaux mécanismes » dans cette zone.

Hasan, pour sa part, a souligné les relations amicales de longue date de la Malaisie avec l’Iran et a réaffirmé l’opposition de Kuala Lumpur au recours à la force dans les relations internationales, la qualifiant de contraire à la Charte des Nations unies, selon le ministère.

Il a également insisté sur l’importance de créer des conditions favorables à la diplomatie et au dialogue, a ajouté le ministère.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz