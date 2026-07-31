Les 160 kilomètres de voies inspectés ont été épargnés par les flammes, mais la gare de Marcheprime restera fermée car elle se trouve dans une zone toujours évacuée

Incendies en Gironde : reprise du trafic ferroviaire samedi au sud de Bordeaux Les 160 kilomètres de voies inspectés ont été épargnés par les flammes, mais la gare de Marcheprime restera fermée car elle se trouve dans une zone toujours évacuée

Le trafic ferroviaire de voyageurs reprendra samedi 1er août au sud de Bordeaux, plus tôt que prévu, après son interruption dimanche en raison des incendies en Gironde et dans les Landes, a annoncé ce vendredi SNCF Réseau.

Les lignes Bordeaux-Arcachon et Bordeaux-Morcenx pourront rouvrir après l’autorisation, dès vendredi, des circulations techniques par la préfecture. Leur fermeture devait initialement être maintenue au moins jusqu’à dimanche.

Plusieurs dizaines d’agents ont inspecté en moins de 24 heures près de 160 kilomètres de voies à l’aide de trains de reconnaissance et de contrôle des installations électriques.

« L’infrastructure a été épargnée par le feu », a indiqué SNCF Réseau. Les agents ont principalement constaté des problèmes de signalisation et d’alimentation électrique, notamment des batteries déchargées, mais aucune dégradation majeure.

La gare de Marcheprime restera toutefois fermée, car elle se situe dans une zone encore évacuée. SNCF Voyageurs doit préciser son plan de transport avant un week-end marqué par un important chassé-croisé estival.

De nouveaux retours autorisés

La préfecture a également autorisé les habitants de Biganos et d’Audenge à regagner leur domicile, à l’exception de deux quartiers d’Audenge encore trop proches d’un foyer actif.

Les centres de vacances et campings de Lacanau peuvent également rouvrir après l’évacuation de quelque 4.000 personnes mardi.​​​​​​​