La Lituanie et l’Australie ont annoncé le déploiement de personnels et de moyens spécialisés pour aider la France à lutter contre les incendies qui touchent plusieurs territoires

Incendies en France : l’Australie et la Lituanie apportent leur soutien, Macron salue leur aide La Lituanie et l’Australie ont annoncé le déploiement de personnels et de moyens spécialisés pour aider la France à lutter contre les incendies qui touchent plusieurs territoires

AA / Istanbul

La France bénéficie d’un soutien international accru face aux importants incendies de forêt, avec l’arrivée annoncée de renforts étrangers, selon des messages publiés vendredi 31 juillet sur le réseau social américain X par les autorités des pays concernés et relayés par le président français Emmanuel Macron.

La Lituanie a annoncé le déploiement de 40 membres du Fire and Rescue Department, dont 32 pompiers, ainsi que 9 véhicules spécialisés, parmi lesquels 5 camions de lutte contre les incendies, afin de participer aux opérations de secours en France. L’annonce a été faite par le compte officiel du ministère lituanien des Affaires étrangères (Lithuania MFA). Emmanuel Macron a répondu à cette publication par un message de remerciement : « Thank you, Lithuania ».

Le même jour, l’Australie a également annoncé l’envoi de moyens aériens et de personnels spécialisés. Selon un message publié par Penny Wong, ministre australienne des Affaires étrangères et sénatrice de l’Australie-Méridionale, Canberra déploie notamment un hélicoptère CH-47D Chinook et un appareil Bell 412 de reconnaissance et de soutien, ainsi que des équipes de lutte contre les incendies. Emmanuel Macron a relayé ce message en répondant : « Thank you Australia! ».

Une mobilisation internationale face aux feux de forêt

Ces renforts internationaux sont déployés alors que l’incendie ayant parcouru 42 000 hectares en Gironde reste stabilisé, malgré plusieurs reprises rapidement maîtrisées et un risque persistant lié aux fortes chaleurs.

Auparavant, Emmanuel Macron avait également remercié la Türkiye, la Belgique, le Luxembourg et l’Ukraine pour les aides apportées dans le cadre de la réponse aux incendies.