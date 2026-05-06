Trois morts, plusieurs hospitalisations et une arrivée contestée aux Canaries alimentent les inquiétudes autour du navire néerlandais immobilisé au large du Cap-Vert

Hantavirus sur le MV Hondius : un Français identifié comme cas contact, la souche transmissible des Andes détectée Trois morts, plusieurs hospitalisations et une arrivée contestée aux Canaries alimentent les inquiétudes autour du navire néerlandais immobilisé au large du Cap-Vert

AA / Istanbul / Serap Dogansoy

Les autorités sanitaires françaises ont indiqué ce mercredi suivre « étroitement » la situation à bord du navire de croisière MV Hondius, touché par un foyer d’hantavirus ayant déjà causé trois décès, tandis qu’un ressortissant français a été identifié comme « cas contact ».

Selon le ministère français de la Santé, ce Français figurait parmi les passagers d’un vol emprunté par une personne infectée avant son hospitalisation. « Un traçage des contacts est en cours autour des cas confirmés, à bord du navire comme en Afrique du Sud », a précisé le ministère.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé dimanche trois décès liés à ce foyer épidémique à bord du MV Hondius, un navire néerlandais actuellement ancré au large du Cap-Vert.

La souche des Andes identifiée

Selon le ministre de la Santé d’Afrique du Sud, la souche détectée chez un passager évacué vers Johannesburg est celle des Andes, seule connue pour pouvoir se transmettre entre humains.

L’Hôpital universitaire de Genève a confirmé avoir identifié cette même souche chez un passager hospitalisé à Zurich. Le ministère suisse de la Santé a indiqué que cet homme et son épouse revenaient d’un voyage en Amérique du Sud fin avril.

Malgré ces développements, le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a estimé que « le risque global pour la santé publique demeure faible ».

Évacuations médicales et surveillance renforcée

La compagnie Oceanwide Expeditions a indiqué que trois patients encore présents à bord étaient en cours d’évacuation vers les Pays-Bas pour y recevoir des soins médicaux spécialisés. Deux d’entre eux présentent des symptômes aigus.

Deux spécialistes néerlandais des maladies infectieuses doivent également rejoindre le navire, où un médecin est déjà présent à bord.

Selon l’OMS, sept cas ont été recensés parmi les 147 personnes présentes à bord, dont deux confirmés et cinq suspects. Les victimes sont un couple néerlandais et un passager allemand.

Battant pavillon néerlandais, le MV Hondius mouille depuis dimanche près de Praia, capitale du Cap-Vert, avec 88 passagers et 59 membres d’équipage de 23 nationalités.

Une arrivée aux Canaries sous tension

Après les évacuations médicales, le navire doit rejoindre les Îles Canaries dans un délai de trois à quatre jours, où les autorités espagnoles prévoient des opérations de dépistage, de quarantaine et de désinfection.

Mais l’accueil du navire à Tenerife, envisagé par Madrid en raison des capacités hospitalières de l’île, est contesté par le président des Canaries, Fernando Clavijo, qui réclame davantage d’informations sanitaires et s’inquiète d’un possible risque de transmission.

Le gouvernement espagnol défend de son côté une décision conforme aux « principes humanitaires » et au droit international, estimant que le Cap-Vert ne dispose pas des infrastructures nécessaires pour traiter les patients.

L’OMS poursuit les opérations de séquençage du virus et le traçage des contacts afin de déterminer précisément les conditions de propagation du foyer épidémique.​​​​​​​