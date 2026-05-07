Alors que le navire néerlandais se dirige vers les Canaries sous surveillance sanitaire renforcée, les autorités internationales intensifient le traçage des contacts autour d’une souche rare potentiellement transmissible entre humains

Hantavirus sur le MV Hondius : les 30 passagers débarqués à Sainte-Hélène contactés après trois décès Alors que le navire néerlandais se dirige vers les Canaries sous surveillance sanitaire renforcée, les autorités internationales intensifient le traçage des contacts autour d’une souche rare potentiellement transmissible entre humains

AA / Istanbul / Serap Dogansoy

Le voyagiste néerlandais Oceanwide Expeditions a annoncé ce jeudi avoir contacté les 30 passagers ayant quitté le navire de croisière MV Hondius lors d’une escale sur l’île britannique de Sainte-Hélène le 24 avril, après l’apparition à bord d’un foyer d’hantavirus ayant déjà causé trois décès.

La compagnie a précisé que ces passagers avaient débarqué avant la confirmation, le 4 mai, du premier cas d’hantavirus à bord. Les personnes concernées comprenaient notamment sept ressortissants britanniques, six Américains, trois Néerlandais, deux Canadiens, deux Suisses, deux turcs ainsi que des passagers allemands, danois, néo-zélandais, singapouriens, suédois. Deux nationalités n’ont pas été précisées. Le corps d’un passager décédé le 11 avril faisait également partie des personnes débarquées à Sainte-Hélène.

Oceanwide Expeditions a indiqué poursuivre les opérations de traçage des passagers et membres d’équipage ayant embarqué ou quitté le navire depuis le 20 mars, en coordination avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les autorités sanitaires néerlandaises (RIVM), plusieurs ambassades et le ministère néerlandais des Affaires étrangères.

Le MV Hondius, battant pavillon néerlandais, a quitté le Cap-Vert mardi soir en direction des îles Canaries, où il devrait arriver d’ici trois à quatre jours. Aucun nouveau cas symptomatique n’était signalé à bord mercredi, selon l’exploitant, qui affirme rester en discussions avec les autorités espagnoles sur les modalités de quarantaine, de dépistage et de désinfection à l’arrivée.

Deux avions médicalisés ont déjà transféré vers les Pays-Bas trois personnes évacuées du navire, dont deux présentant des symptômes aigus. Les patients ont été pris en charge par des équipes spécialisées à leur arrivée.

Selon l’OMS, sept cas ont été recensés parmi les quelque 150 personnes présentes à bord, dont deux confirmés et cinq suspects. Les victimes sont un couple néerlandais et un passager allemand.

L’hantavirus est une infection généralement transmise par des rongeurs contaminés, notamment via leurs excréments, leur urine ou leur salive. La maladie peut provoquer un syndrome respiratoire aigu sévère. Les autorités sanitaires examinent toutefois l’hypothèse d’une transmission interhumaine limitée, liée à la souche dite « Andes », seule variante connue capable de se transmettre entre humains.

Cette souche a été identifiée chez un patient évacué vers Johannesburg, selon les autorités sud-africaines. Les Hôpitaux universitaires de Genève ont également confirmé la présence de cette variante chez un passager hospitalisé à Zurich après un séjour en Amérique du Sud.

Les autorités françaises ont indiqué mercredi suivre « étroitement » la situation après l’identification d’un ressortissant français considéré comme cas contact. Selon le ministère français de la Santé, cette personne avait voyagé sur un vol emprunté par un passager infecté avant son hospitalisation.

L’arrivée du navire aux Canaries suscite des tensions politiques en Espagne. Le président des Canaries, Fernando Clavijo, a exprimé ses réserves sur l’accueil du navire à Tenerife, réclamant davantage d’informations sanitaires. Madrid défend pour sa part une décision conforme aux « principes humanitaires » et au droit international, estimant que le Cap-Vert ne dispose pas des infrastructures adaptées pour traiter les patients.

Le ministère français de la Santé, l’OMS et plusieurs autorités européennes poursuivent les opérations de séquençage du virus et de traçage des contacts afin de déterminer les conditions exactes de propagation du foyer épidémique.​​​​​​​