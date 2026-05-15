« À ce stade, aucun élément ne laisse penser à l’apparition d’un variant susceptible d’être plus transmissible ou plus dangereux », selon la ministre française de la Santé

Hantavirus - France : l’Institut Pasteur séquence la souche Andes détectée chez une passagère française « À ce stade, aucun élément ne laisse penser à l’apparition d’un variant susceptible d’être plus transmissible ou plus dangereux », selon la ministre française de la Santé

AA / Istanbul

L’Institut Pasteur a réalisé le séquençage complet de la souche Andes détectée chez une passagère française du navire MV Hondius, a annoncé vendredi Stéphanie Rist, ministre de la Santé, des Familles, de l’Autonomie et des Personnes handicapées, sur le réseau social américain X.

Selon la ministre, le virus analysé correspond aux souches déjà connues et suivies en Amérique du Sud, et à ce stade, « aucun élément ne laisse penser à l’apparition d’un variant susceptible d’être plus transmissible ou plus dangereux ».

La ministre a souligné que ce séquençage permet « de mieux comprendre le virus et de garantir une surveillance sanitaire étroite ». Les données obtenues seront partagées avec la communauté scientifique internationale selon les protocoles en vigueur, renforçant ainsi la coordination institutionnelle française avec les réseaux de santé publique mondiaux.

La souche Andes du hantavirus, originaire d’Amérique du Sud, est connue pour circuler dans certaines régions spécifiques et fait régulièrement l’objet de séquençages dans le cadre de la surveillance sanitaire internationale.