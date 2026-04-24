L’organisation humanitaire Médecins Sans Frontières (MSF) a exhorté les autorités américaines à prolonger le Statut de protection temporaire (TPS) accordé à des centaines de milliers de ressortissants haïtiens vivant aux États-Unis

Haïti : MSF exhorte Washington à maintenir la protection des Haïtiens face à une crise sécuritaire et sanitaire aiguë L’organisation humanitaire Médecins Sans Frontières (MSF) a exhorté les autorités américaines à prolonger le Statut de protection temporaire (TPS) accordé à des centaines de milliers de ressortissants haïtiens vivant aux États-Unis

AA / Istanbul / Wafae El Baghouani

L’organisation humanitaire Médecins Sans Frontières (MSF) a exhorté, vendredi, les autorités américaines à prolonger le Statut de protection temporaire (TPS) accordé à des centaines de milliers de ressortissants haïtiens vivant aux États-Unis, mettant en garde contre les risques graves qu’impliquerait leur retour forcé dans un pays en proie à une crise multidimensionnelle.

Cette déclaration intervient alors que la Cour suprême des États-Unis doit examiner, le 29 avril, le statut juridique de ces migrants. L’administration de Donald Trump défend la position selon laquelle la situation sécuritaire en Haïti permettrait leur retour.

MSF conteste fermement cette analyse. « Haïti est devenu un endroit bien plus dangereux pour vivre, travailler ou se faire soigner », a déclaré Tirana Hassan, directrice générale de MSF USA, soulignant une détérioration continue des conditions de vie, notamment depuis une recrudescence des violences en 2024.

Selon l’organisation, plus de 350 000 Haïtiens pourraient être concernés par une éventuelle suppression du TPS, un dispositif instauré après le séisme de 2010 et régulièrement renouvelé en raison de l’instabilité persistante dans le pays.

Système de santé en ruine

MSF alerte sur l’effondrement du système de santé haïtien, particulièrement dans la capitale Port-au-Prince, où plus de 60 % des structures médicales ont cessé de fonctionner ou ne sont opérationnelles que partiellement.

Certaines installations ont été pillées ou incendiées, tandis que d’autres souffrent de pénuries critiques de personnel, de médicaments et d’équipements. Un seul hôpital public serait encore en mesure d’assurer des interventions chirurgicales, selon l’ONG.

Dans ses propres structures, notamment à Cité Soleil, MSF indique recevoir quotidiennement des centaines de patients, dans un contexte marqué par une recrudescence des maladies liées au manque d’eau potable et par une insécurité persistante.

Violence généralisée et déplacements massifs

D’après les estimations des Nations unies, plus de 1,4 million de personnes ont été déplacées à l’intérieur du pays en raison des violences. Des affrontements entre groupes armés rivaux continuent de provoquer des déplacements de population, y compris dans des conditions extrêmes.

MSF rapporte que des combats survenus les 18 et 19 avril dans plusieurs quartiers de Port-au-Prince ont contraint des centaines de familles à fuir leur domicile. Des membres du personnel de l’organisation ont eux-mêmes dû se réfugier dans des structures médicales, faute de lieux sûrs.

« Les gens risquent leur vie simplement pour atteindre un établissement de santé », a souligné l’ONG, évoquant des situations critiques incluant des accouchements en cours ou des victimes de violences.

Appel à ne pas aggraver la crise

Face à cette situation, MSF appelle les décideurs américains à « reconnaître la réalité sur le terrain » et à ne pas renvoyer les bénéficiaires du TPS vers un environnement jugé extrêmement dangereux.

« Renvoyer de force ces personnes ne ferait qu’aggraver la crise en les exposant davantage au danger », a averti Tirana Hassan.

Présente en Haïti depuis 35 ans, MSF affirme avoir réalisé plus de 129 000 consultations médicales en 2025, dont près de 13 000 pour des enfants de moins de cinq ans, ainsi que plus de 8 000 interventions chirurgicales, dans un contexte de besoins humanitaires en forte hausse.