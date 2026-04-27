Guterres appelle à mettre fin à « l’amnésie collective » lors d’une conférence mondiale clé sur le nucléaire

AA / Washington / Diyar Guldogan

Le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies, Antonio Guterres, a mis en garde lundi contre une « dangereuse complaisance » mondiale face aux armes nucléaires, alors que des dirigeants se réunissaient pour un examen majeur du régime international de non-prolifération.

S’exprimant à l’ouverture de la 11e Conférence d’examen des parties au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP), au siège de l’ONU à New York, il a estimé que ce rendez-vous intervenait à un moment critique pour la sécurité mondiale.

« Cette conférence offre une occasion opportune de se rassembler et de protéger l’humanité de la grave menace d’une annihilation nucléaire », a-t-il déclaré.

« Aujourd’hui, une forme d’amnésie collective s’est installée. Le spectre nucléaire refait surface. La méfiance domine. Des normes durement acquises s’érodent. Le contrôle des armements est en train de s’éteindre. »

Antonio Guterres a pointé des tendances alarmantes : une hausse du nombre d’ogives nucléaires pour la première fois depuis des décennies, un regain d’intérêt pour les essais nucléaires et des signaux émanant de certains États envisageant de se doter de capacités nucléaires.

« Avons-nous oublié qu’une guerre nucléaire ne peut être gagnée et ne doit jamais être menée ? » a-t-il interrogé. « Avons-nous oublié que les armes nucléaires ne rendent personne plus sûr ? Avons-nous oublié que si le monde n’a pas sombré dans l’abîme, c’est parce que des dirigeants ont su s’unir pour dire : assez ? »

Il a appelé les États à respecter leurs engagements au titre du TNP, entré en vigueur en 1970 et pierre angulaire de la gouvernance nucléaire mondiale.

« Les pays doivent tenir leurs promesses. Sans réserves. Sans conditions. Sans délai. Sans excuses », a-t-il insisté.

- « Le désarmement est le fondement de la paix »

Le chef de l’ONU a exhorté les nations à réaffirmer leur engagement en faveur du désarmement et de la non-prolifération, en renforçant les garanties, en consolidant les normes contre les essais nucléaires et en donnant davantage de moyens aux mécanismes de contrôle, tels que l’Agence internationale de l'énergie atomique.

Il a également souligné que le traité devait évoluer pour faire face aux risques émergents, notamment liés aux avancées rapides de technologies comme l’intelligence artificielle et l’informatique quantique.

« Le traité n’est pas une relique d’un autre âge, figée dans le temps », a-t-il averti, estimant que ces nouvelles technologies pourraient compliquer la prise de décision nucléaire et fragiliser la stabilité stratégique si elles ne sont pas encadrées.

En conclusion, Antonio Guterres a rejeté l’idée selon laquelle le désarmement serait une récompense de la paix.

« Le désarmement n’est pas la récompense de la paix. Le désarmement est le fondement de la paix. »

« Avant qu’il ne soit trop tard, brisons cette amnésie collective autour des armes nucléaires. Ravivons notre foi dans ce que nous pouvons accomplir uni. Agissons avec urgence pour dissiper cette menace qui pèse sur l’humanité », a-t-il conclu.

Le TNP, entré en vigueur en 1970 et prolongé indéfiniment en 1995, vise à empêcher la prolifération des armes nucléaires, promouvoir le désarmement et encourager l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire. Il demeure un cadre central des efforts internationaux pour limiter les risques nucléaires.

La conférence réunit des diplomates du monde entier dans un contexte de préoccupations accrues liées aux risques nucléaires et à la rivalité stratégique.

* traduit de l'anglais par Ayse Betul Akcesme