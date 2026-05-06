« L'économie russe s'enfonce dans la crise. Il est grand temps pour le Kremlin d'ouvrir les yeux sur son échec », a écrit le chef de la diplomatie française sur X, alors qu'un cessez-le-feu est entré en vigueur mardi

Guerre Russie-Ukraine : Jean-Noël Barrot dénonce une « agression ruineuse » et presse Moscou d’y mettre fin « L'économie russe s'enfonce dans la crise. Il est grand temps pour le Kremlin d'ouvrir les yeux sur son échec », a écrit le chef de la diplomatie française sur X, alors qu'un cessez-le-feu est entré en vigueur mardi

AA / Istanbul / Ben Amed Azize Zougmore

Le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a appelé mercredi, la Russie à mettre fin à la guerre en Ukraine, dénonçant une « agression injustifiable et ruineuse ».

Dans un message publié sur la plateforme américaine X, le chef de la diplomatie française a affirmé que les forces russes, dirigées par Vladimir Poutine, avaient reculé de 120 km² en Ukraine au cours du mois d’avril, « une première depuis trois ans ».

Jean-Noël Barrot a également évoqué une détérioration de la situation économique en Russie, estimant qu’il était « grand temps pour le Kremlin d’ouvrir les yeux sur son échec ».

Il a ainsi appelé Moscou à « mettre fin à sa guerre d’agression », dans un contexte de conflit prolongé entre la Russie et l’Ukraine, marqué par des tensions persistantes sur le terrain et sur le plan diplomatique.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a décrété pour la première fois la loi martiale et une mobilisation générale le 24 février 2022, au début de la guerre entre Moscou et Kyiv, que la Russie qualifie d’« opération militaire spéciale ».

Ces mesures ont depuis été prolongées à plusieurs reprises. L’Ukraine déplore près de deux millions de pertes, selon les chiffres communiqués par le Center for Strategic and International Studies (CSIS) dans un rapport rendu public le 27 janvier.

Côté russe, le bilan est évalué à plus de 300 000 morts et près d’un million de blessés ou de disparus, même s’il demeure relativement difficile, voire impossible, de confirmer l’ensemble de ces chiffres dans les deux camps.

Les différents pourparlers et efforts diplomatiques ont abouti à un cessez-le-feu déclaré par le président ukrainien Volodymyr Zelensky, entré en vigueur à minuit (21h00 GMT) en Ukraine.

Le cessez-le-feu a commencé deux jours avant la trêve du 8-9 mai pour la Journée de la Victoire annoncée par la Russie.

Lundi, Zelensky a déclaré un cessez-le-feu avec la Russie « à partir de 00h00 dans la nuit du 5 au 6 mai » (heure de Kiev), affirmant que « la vie humaine vaut bien plus que n’importe quelle célébration anniversaire ».



Pour rappel, le 24 février 2022, la Russie a lancé une opération militaire en Ukraine, ce qui a provoqué de multiples réactions à l’échelle internationale notamment de l'Union européenne et des Etats-Unis, ainsi que l'imposition de sanctions financières et économiques à l'endroit de Moscou contre «​​​​​​​ cette guerre d'agression ».

La Russie affirme être intervenue pour protéger les populations russophones majoritaires dans les régions séparatistes du Donbass, notamment celles de Donetsk et de Lougansk qui souhaitaient obtenir leur indépendance de l'Ukraine et qui ont fini par être annexées par la Russie suite à deux référendums tenus en septembre 2022 dans ces territoires.