Des responsables russes font état d’une attaque massive de drones ukrainiens, tandis que des frappes de Moscou ont fait six morts à Zaporijjia

Guerre en Ukraine : sept morts dans des frappes nocturnes russes et ukrainiennes Des responsables russes font état d’une attaque massive de drones ukrainiens, tandis que des frappes de Moscou ont fait six morts à Zaporijjia

Au moins sept personnes ont été tuées et 21 autres blessées dans des frappes russes et ukrainiennes menées durant la nuit, ont annoncé des responsables des deux pays.

Le gouverneur de la région russe de Voronej, Aleksandr Goussev, a indiqué sur la plateforme sociale russe Max que la chute d’un drone avait tué une personne et en avait blessé deux autres, tout en provoquant des incendies dans deux entrepôts « exploités par une grande entreprise » du district de Novousmansky.

L’incendie dans l’un des sites s’est étendu sur environ 16.000 mètres carrés, tandis que celui du second entrepôt a couvert près de 20.000 mètres carrés, a-t-il précisé.

Trois camions et une voiture ont également été endommagés par des débris, a ajouté Aleksandr Goussev.

Ces entrepôts seraient exploités par Wildberries, la plus grande plateforme russe de commerce en ligne. L’entreprise a indiqué sur Telegram que ses installations logistiques dans la région de Voronej avaient été évacuées par mesure de précaution.

Par ailleurs, le ministère russe de la Défense a affirmé que ses forces avaient abattu 396 drones ukrainiens au-dessus du territoire russe et de la Crimée, péninsule illégalement annexée par Moscou en 2014.

Dans le même temps, une attaque combinée russe « massive », menée à l’aide de missiles et de bombes guidées contre la ville ukrainienne de Zaporijjia, a fait six morts et 19 blessés, a annoncé sur Telegram le gouverneur régional Ivan Fedorov.

L’attaque a endommagé quatre immeubles d’habitation ainsi que plusieurs bâtiments non résidentiels, a précisé le gouverneur.

La vérification indépendante des affirmations des deux parties reste difficile en raison de la poursuite de la guerre.

L’Ukraine a intensifié ses frappes de drones contre les installations logistiques exploitées par Wildberries dans le cadre d’une campagne lancée à la mi-juillet et étendue à plusieurs régions russes.

Depuis le 18 juillet, les drones ukrainiens ont visé plus de 15 centres logistiques de Wildberries, notamment dans les régions de Moscou, Tambov, Leningrad, Krasnodar, Volgograd et Stavropol, ainsi qu’en Crimée.

Kiev accuse le groupe de commerce électronique de participer à la chaîne d’approvisionnement militaire de Moscou, tandis que les autorités russes et Wildberries affirment que ces installations sont exclusivement civiles.

* Traduit de l'anglais par Serap Dogansoy