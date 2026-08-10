Moscou fait état de 13 morts dans des attaques ukrainiennes au Tatarstan et à Belgorod, tandis que Kiev annonce 14 blessés dans une frappe russe à la bombe guidée

Guerre en Ukraine : au moins 13 morts dans des frappes nocturnes russes et ukrainiennes Moscou fait état de 13 morts dans des attaques ukrainiennes au Tatarstan et à Belgorod, tandis que Kiev annonce 14 blessés dans une frappe russe à la bombe guidée

La Russie et l’Ukraine ont échangé des frappes dans la nuit de lundi, faisant des victimes dans les deux pays.

Dans la république russe du Tatarstan, une attaque massive de drones contre la ville de Nijnekamsk a fait 12 morts et 39 blessés, a annoncé le service de presse du dirigeant de la république sur la plateforme sociale russe Max.

Les autorités ont indiqué que l’attaque avait visé tôt dans la matinée des installations industrielles et civiles de la ville. Le Tatarstan a décrété une journée de deuil en hommage aux victimes.

Dans la région russe de Belgorod, une femme a été tuée après qu’un drone a frappé une habitation privée dans le village de Novaïa Tavoljanka, a indiqué le centre opérationnel régional sur Telegram.

Le ministère russe de la Défense a affirmé que ses forces avaient abattu 456 drones ukrainiens dans la nuit au-dessus du territoire russe et de la Crimée, péninsule annexée par Moscou en 2014.

Dans la région ukrainienne de Soumy, 14 personnes, dont un enfant, ont été blessées dans une attaque russe menée à l’aide d’une bombe guidée, a annoncé le gouverneur Oleh Hryhorov sur Telegram.

L’armée de l’air ukrainienne a, pour sa part, affirmé avoir abattu ou neutralisé 92 drones russes ainsi que trois munitions rôdeuses Banderol lors d’une attaque nocturne.

La vérification indépendante de ces affirmations reste difficile en raison de la poursuite de la guerre.

*Traduit de l'anglais par Serap Dogansoy