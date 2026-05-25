Le Pakistan a joué « un rôle sincère » de médiateur entre les États-Unis et l’Iran, selon le Premier ministre Shehbaz Sharif

Guerre États-Unis - Iran : « les choses évoluent dans la bonne direction », affirme le PM pakistanais Le Pakistan a joué « un rôle sincère » de médiateur entre les États-Unis et l’Iran, selon le Premier ministre Shehbaz Sharif

Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif a affirmé lundi que « les choses évoluent dans la bonne direction » concernant les efforts visant à mettre fin au conflit entre les États-Unis et l’Iran.

S’exprimant avant une rencontre avec son homologue chinois Li Qiang à Pékin, Shehbaz Sharif a indiqué que la médiation menée par Islamabad pour favoriser un règlement négocié entre les deux parties « a déjà montré des avancées ».

Dans des images diffusées par la télévision publique pakistanaise, il a assuré que le Pakistan avait joué « un rôle sincère de médiateur entre les États-Unis et l’Iran ».

Le chef du gouvernement pakistanais a également salué le rôle du chef de l’armée, le maréchal Asim Munir, affirmant que celui-ci était resté en contact avec les dirigeants des deux camps.

Asim Munir s’était rendu à Téhéran la semaine dernière afin de mener des discussions avec les plus hauts responsables iraniens dans le cadre des efforts de médiation d’Islamabad.

« Nous espérons et prions pour que la paix soit rétablie, et beaucoup de terrain a déjà été parcouru », a déclaré Shehbaz Sharif, remerciant également les autorités chinoises pour leur soutien aux efforts diplomatiques pakistanais.

Le Premier ministre pakistanais a estimé que cette crise affectait non seulement l’économie régionale mais également « la communauté mondiale », appelant à un retour rapide à la stabilité et aux activités économiques normales.

*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore