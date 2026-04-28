Un plan israélien de 334 millions de dollars suscite des critiques, tandis que Damas évoque un possible accord sécuritaire basé sur les lignes de 1974

Golan : l’ONU appelle Israël à stopper l’expansion des colonies sur le territoire syrien occupé Un plan israélien de 334 millions de dollars suscite des critiques, tandis que Damas évoque un possible accord sécuritaire basé sur les lignes de 1974

AA / Washington

Israël doit renoncer à ses projets d’expansion des colonies sur le plateau du Golan syrien occupé, a indiqué ce mardi l’ONU.

Israël ne doit pas poursuivre l’extension de ses colonies dans le Golan syrien occupé, a déclaré le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, lors d’un point de presse.

« Les projets signalés d’expansion des colonies israéliennes dans le Golan syrien occupé doivent cesser », a-t-il affirmé.

Selon des médias israéliens, Israël a approuvé le 16 avril un plan quinquennal de 334 millions de dollars visant à développer des colonies dans le Golan syrien occupé.

Ce plan, couvrant la période 2026-2030, prévoit l’allocation d’environ un milliard de shekels (334 millions de dollars) pour renforcer les infrastructures et encourager la croissance de la population israélienne dans ce territoire, a rapporté le site d’information The Times of Israel.

Des responsables israéliens ont indiqué que cette initiative visait à transformer la colonie de Katzrin en « première ville du Golan », selon le ministre du cabinet Ze’ev Elkin.

En vertu du droit international, le plateau du Golan est reconnu comme un territoire syrien occupé par Israël depuis 1967, et l’expansion des colonies y est considérée comme illégale.

Le président syrien Ahmad al-Charaa a déclaré le 17 avril que Damas cherchait à conclure un nouvel accord de sécurité avec Israël, garantissant un retrait jusqu’aux lignes de désengagement de 1974 dans le cadre d’une approche progressive vers d’éventuelles négociations plus larges.

S’exprimant lors d’un panel au Forum de la Diplomatie d’Antalya en Türkiye, il a indiqué que l’accord de 1974 avait tenu pendant plus de cinq décennies avant d’être affaibli par des violations israéliennes, notamment après la chute de l’ancien régime syrien en décembre 2024.

« Nous entrons désormais dans une première étape visant à parvenir à un accord de sécurité garantissant le retrait d’Israël aux frontières de 1974 et établissant de nouvelles règles, soit par le respect de l’accord existant, soit par son ajustement de manière à garantir la sécurité des deux parties », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que, si ce processus aboutissait, il pourrait ouvrir la voie à des négociations à long terme visant à régler le statut du plateau du Golan occupé.

* Traduit de l'anglais par Serap Dogansoy