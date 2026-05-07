L’armée israélienne a également confirmé une frappe visant Ahmed Balout, présenté comme commandant de la force Radwan du Hezbollah à Beyrouth

Gaza : le fils du dirigeant du Hamas succombe à ses blessures après une frappe israélienne L’armée israélienne a également confirmé une frappe visant Ahmed Balout, présenté comme commandant de la force Radwan du Hezbollah à Beyrouth

Le fils du chef du Hamas, Khalil al-Hayya, est décédé jeudi des suites de blessures subies lors d’une frappe israélienne dans la bande de Gaza. Par ailleurs, Israël a confirmé avoir ciblé un haut commandant du Hezbollah dans la capitale libanaise, dans une nouvelle violation des accords de cessez-le-feu dans les deux zones.

Selon un correspondant d’Anadolu, Azzam al-Hayya a succombé à ses graves blessures après la frappe ayant visé mercredi soir le quartier d’Al-Daraj, à l’est de la ville de Gaza.

Mercredi, Khalil al-Hayya avait indiqué que son fils avait été grièvement blessé dans l’attaque israélienne, accusant Israël de chercher à atteindre ses objectifs par « la pression, les assassinats et le terrorisme ».

Des images vidéo tournées dans la ville de Gaza montrent des proches transportant le corps d’Azzam depuis l’hôpital Al-Shifa avant son enterrement.

Selon des sources palestiniennes, Azzam est le quatrième fils de Khalil al-Hayya tué par Israël.

Par ailleurs, l’armée israélienne a confirmé jeudi, dans un communiqué, avoir tué Ahmed Balout, présenté comme le commandant de la force Radwan du Hezbollah, lors d’une frappe menée mercredi dans la banlieue sud de Beyrouth.

Le Hezbollah n’a pas réagi dans l’immédiat aux affirmations israéliennes.



* Traduit de l'anglais par Adama Bamba