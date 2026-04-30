Les ministres des Affaires étrangères Hakan Fidan et José Manuel Albares soulignent la nécessité d’une « position [internationale] unifiée contre cette intervention » lors d’un entretien téléphonique

Gaza : la Türkiye et l'Espagne appellent à une position « unifiée » face à l’interception israélienne de la flottille Les ministres des Affaires étrangères Hakan Fidan et José Manuel Albares soulignent la nécessité d’une « position [internationale] unifiée contre cette intervention » lors d’un entretien téléphonique

Les ministres des Affaires étrangères de la Türkiye et de l’Espagne se sont entretenus par téléphone tôt jeudi, soulignant « la nécessité d’une position internationale unifiée » face à l’intervention israélienne contre une flottille humanitaire à destination de Gaza, selon le ministère turc des Affaires étrangères.

Dans un message publié sur la plateforme X, le porte-parole du ministère, Oncu Keceli, a indiqué que lors de cet échange entre le chef de la diplomatie turque Hakan Fidan et son homologue espagnol José Manuel Albares, les deux parties ont dénoncé une intervention « illégale » des forces israéliennes contre la Flottille mondiale Sumud.

Selon la même source, cette intervention, survenue dans les eaux internationales au large de la Crète, aurait mis en danger la vie de nombreux civils de différentes nationalités et constituerait une violation du droit international.

Les deux ministres ont également insisté sur « la nécessité pour la communauté internationale d’adopter une position unifiée » face à cette situation.

La marine israélienne a intercepté mercredi soir des navires de la flottille alors qu’ils se dirigeaient vers Gaza pour tenter de briser le blocus imposé à l’enclave.

Selon les organisateurs, les forces israéliennes ont encerclé le convoi en mer, brouillé les communications et saisi plusieurs embarcations.

La flottille, composée d’environ 100 bateaux transportant près de 1 000 militants et de l’aide humanitaire, vise à ouvrir un corridor maritime vers Gaza.

Cette opération intervient alors qu’Israël impose un blocus à la bande de Gaza depuis 2007, dans un contexte humanitaire particulièrement dégradé après des années de conflit.

*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore