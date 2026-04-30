Des médias israéliens évoquent des saisies de navires au large de la Crète, l’armée restant évasive sur une éventuelle opération

Gaza : la marine israélienne intervient contre la "Flottille mondiale Sumud" en haute mer Des médias israéliens évoquent des saisies de navires au large de la Crète, l’armée restant évasive sur une éventuelle opération

AA / Jerusalem

Une nouvelle escalade se dessine en Méditerranée autour des convois humanitaires à destination de Gaza.

Selon les médias israéliens, la marine israélienne a commencé à intervenir en eaux internationales contre la "Flottille mondiale Sumud", en route vers Gaza afin de briser le blocus et acheminer de l’aide humanitaire.

D’après la radio de l’armée israélienne, une source israélienne a déclaré : « Nous avons commencé à saisir les navires de la flottille d’aide à Gaza loin des côtes israéliennes. »

La chaîne israélienne Channel 12 a, de son côté, affirmé qu’un navire de la flottille avait été pris par la marine israélienne.

Les navires se trouveraient à des centaines de milles nautiques des côtes de Gaza, au large de l’île de Crète.

Dans une réponse à une question du correspondant d’Anadolu, l’armée israélienne a indiqué que la marine « est déterminée à maintenir le blocus imposé à Gaza et se tient prête à différents scénarios ».

Le porte-parole de l’armée israélienne a toutefois évité de répondre directement à la question de savoir si une intervention contre la flottille avait eu lieu, renvoyant vers le ministère israélien des Affaires étrangères.

Le correspondant d’Anadolu n’a, à ce stade, reçu aucune réponse du porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères.

"Flottille mondiale Sumud"

La « mission printemps 2026 » de la "Flottille mondiale Sumud", visant à briser le blocus de Gaza et à y acheminer de l’aide humanitaire, avait quitté le 26 avril la Méditerranée après avoir achevé ses préparatifs sur l’île italienne de Sicile.

Lors d’une première tentative en septembre 2025, l’armée israélienne avait intercepté la flottille en eaux internationales en Méditerranée, abordé de force les embarcations et placé en détention les volontaires avant de les transférer en Israël.

* Traduit du turc par Serap Dogansoy