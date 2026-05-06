L’UE ne peut rester spectatrice « face à cette persécution », affirme le Premier ministre Pedro Sanchez

Gaza: l’Espagne appelle l’UE à protéger l’indépendance de la CPI et de l’ONU et leurs actions pour arrêter le génocide L’UE ne peut rester spectatrice « face à cette persécution », affirme le Premier ministre Pedro Sanchez

AA / Istanbul / Şeyma Erkul Dayanç

Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a appelé mercredi la Commission européenne à prendre des mesures pour protéger l’indépendance de la Cour pénale internationale et de l’Organisation des Nations unies, ainsi que leurs actions visant à mettre fin au « génocide » à Gaza.

« Nous demandons à la Commission d’activer l’instrument anti-coercition afin de protéger l’indépendance de la Cour pénale internationale et des Nations unies, ainsi que leurs actions pour mettre fin au génocide à Gaza », a déclaré Pedro Sanchez sur la plateforme X.

Il a affirmé que l’Espagne « ne détournera pas le regard » et a mis en garde contre les risques que font peser sur le système des droits humains les sanctions visant ceux qui défendent la justice internationale.

« L’Union européenne ne peut rester spectatrice face à cette persécution », a-t-il ajouté.

Selon le ministère de la Santé de Gaza, plus de 72 600 personnes, en majorité des femmes et des enfants, ont été tuées et plus de 172 000 blessées dans l’offensive israélienne depuis octobre 2023.

Malgré un cessez-le-feu en vigueur depuis octobre dernier, Israël refuse l’entrée des volumes d’aide humanitaire convenus dans l’enclave, où environ 2,4 millions de Palestiniens, dont 1,5 million de déplacés, font face à des conditions humanitaires sévères.

*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore