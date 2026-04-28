« Des communautés palestiniennes entières sont désormais régulièrement confrontées à des violences meurtrières, des actes de vandalisme et de harcèlement », selon un responsable de l’ONU

Gaza et Cisjordanie : l’ONU alerte sur une situation « en dégradation » et un cessez-le-feu « fragile » « Des communautés palestiniennes entières sont désormais régulièrement confrontées à des violences meurtrières, des actes de vandalisme et de harcèlement », selon un responsable de l’ONU

AA / Canada

Un haut responsable de l’ONU a averti ce mardi que la situation dans la bande de Gaza et en Cisjordanie occupée se détériorait « progressivement », dans un contexte où les tensions régionales détournent l’attention internationale.



Le secrétaire général adjoint des Nations unies pour le Moyen-Orient, Khaled Khiari, a déclaré devant le Conseil de sécurité que « les tensions et les hostilités qui ont bouleversé le Moyen-Orient ces dernières semaines ont détourné l’attention de la situation dans les territoires palestiniens occupés », ajoutant que « loin des projecteurs, la situation à Gaza et en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, se détériore progressivement ».

Soulignant que la quasi-totalité de la population de Gaza a été déplacée, il a indiqué qu’« environ 1,8 million de personnes, soit presque l’ensemble de la population de Gaza, vivent déplacées dans des camps de personnes déplacées internes (IDP) et dépendent de l’aide, dans un contexte d’hostilités persistantes, d’infrastructures dévastées et de risques sanitaires croissants ».

S’il a relevé des améliorations limitées dans l’acheminement de l’aide, il a averti que « l’accès imprévisible, le nombre restreint de points de passage opérationnels et les restrictions sur les biens humanitaires essentiels » imposés par Israël continuaient d’entraver la réponse des Nations unies.

Il a insisté sur la nécessité d’avancer d’urgence sur des plans portant « non seulement sur l’aide humanitaire, mais aussi sur le relèvement précoce et la reconstruction ».

Khaled Khiari a également évoqué un cessez-le-feu « de plus en plus fragile », soulignant que les civils continuent de « supporter le poids des violences en cours ».

En Cisjordanie occupée, il a signalé une intensification de l’expansion des colonies israéliennes, avec l’approbation par le gouvernement israélien de 34 implantations en une seule décision le 25 mars, « la plus importante de ce type à ce jour ».

Il a également indiqué que les attaques contre les Palestiniens s’intensifiaient, affirmant que « des communautés entières sont désormais régulièrement confrontées à des violences meurtrières, des actes de vandalisme et de harcèlement, souvent en présence de soldats israéliens ou avec leur participation ».

Il a en outre averti que l’Autorité palestinienne faisait face à « une crise budgétaire existentielle qui menace les fondements institutionnels d’un futur État palestinien indépendant », ajoutant que la situation économique en Cisjordanie « continue de se détériorer ».

« Il n’existe pas de solution militaire à ce conflit. La diplomatie est la voie vers une paix durable », a déclaré Khaled Khiari, estimant que la résolution du conflit israélo-palestinien « reste centrale pour parvenir à une paix durable dans la région ».

Le ministre norvégien des Affaires étrangères Espen Barth Eide, intervenant en tant que président du Comité de liaison ad hoc, a également appelé à soutenir une autonomie économique et politique complète des Palestiniens.

« Des efforts doivent être soutenus afin de permettre un redressement complet et de faire progresser les aspirations des Palestiniens », a-t-il déclaré.

Soulignant que l’économie palestinienne est « fortement contrainte », il a indiqué que cela était dû notamment aux restrictions d’accès et de circulation imposées par Israël, aux difficultés budgétaires, au contrôle limité des ressources naturelles et à l’affaiblissement du secteur privé.

Il a enfin exprimé la « profonde inquiétude » des membres du comité face aux « risques croissants d’effondrement systémique des institutions palestiniennes et de leur économie », estimant que cette situation « compromet également la voie vers l’autodétermination et la création d’un État indépendant ».

* Traduit de l'anglais par Serap Dogansoy