- Les intervenants ont appelé la communauté internationale à agir afin de garantir la sécurité des journalistes

Gaza : des journalistes organisent un rassemblement à l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse - Les intervenants ont appelé la communauté internationale à agir afin de garantir la sécurité des journalistes

AA / Gaza, Palestine

Des journalistes et professionnels des médias se sont rassemblés dimanche 3 mai dans la ville de Gaza à l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, appelant à la protection des reporters face aux attaques en cours menées par Israël.

Les participants ont brandi des pancartes exhortant à mettre fin aux agressions visant les professionnels de l’information et mettant en lumière les risques auxquels sont confrontés les journalistes opérant dans la région.

Par ailleurs, des représentants de médias locaux et internationaux ainsi que des organisations de défense des droits humains ont pris part à l’événement.

Lors de ce rassemblement, les intervenants ont appelé la communauté internationale à agir afin de garantir la sécurité des journalistes et de défendre la liberté de la presse.

Selon le Committee to Protect Journalists (CPJ), la guerre à Gaza est devenue le conflit le plus meurtrier jamais enregistré pour les journalistes, avec au moins 260 professionnels des médias tués depuis octobre 2023.

Au total, plus de 72 000 personnes ont été tuées et plus de 171 000 autres blessées dans le cadre de l’offensive israélienne meurtrière à Gaza. Celle-ci avait été interrompue à la suite d’un cessez-le-feu soutenu par les États-Unis, entré en vigueur en octobre dernier.

Cependant, Israël a violé ce cessez-le-feu : au moins 733 Palestiniens ont été tués et 2 034 autres blessés lors d’attaques israéliennes depuis son entrée en vigueur, selon le ministère de la Santé de Gaza.



* Traduit de l'anglais par Adama Bamba