Une frappe israélienne a touché une habitation près de la tour al-Israa, selon la Société du Croissant-Rouge palestinien

Gaza : 5 Palestiniens tués et 18 blessés dans une frappe israélienne sur un appartement à Gaza-ville Une frappe israélienne a touché une habitation près de la tour al-Israa, selon la Société du Croissant-Rouge palestinien

AA / Gaza

Cinq Palestiniens ont été tués et 18 autres blessés mercredi dans une frappe aérienne israélienne ayant visé un appartement situé dans un immeuble résidentiel au centre de Gaza-ville, selon le Croissant-Rouge palestinien.

L’organisation a indiqué que ses équipes avaient récupéré quatre corps et secouru 18 blessés après la frappe israélienne ayant touché une habitation près de la tour al-Israa, dans la rue Omar al-Mukhtar.

L’armée israélienne a affirmé avoir ciblé deux membres importants du Hamas dans le nord de la bande de Gaza.

Le quotidien israélien Yedioth Ahronoth a également affirmé que les personnes visées étaient le commandant de la brigade nord de Gaza du Hamas et le commandant adjoint de la brigade de Gaza-ville, sans révéler leur identité.

À 20h00 GMT, le Hamas n’avait pas réagi aux affirmations israéliennes.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani