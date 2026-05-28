Gaza : 5 Palestiniens tués et 18 blessés dans une frappe israélienne sur un appartement à Gaza-ville

Rania R.a. Abushamala
28 Mai 2026•Mise à jour: 28 Mai 2026
AA / Gaza
Cinq Palestiniens ont été tués et 18 autres blessés mercredi dans une frappe aérienne israélienne ayant visé un appartement situé dans un immeuble résidentiel au centre de Gaza-ville, selon le Croissant-Rouge palestinien.
L’organisation a indiqué que ses équipes avaient récupéré quatre corps et secouru 18 blessés après la frappe israélienne ayant touché une habitation près de la tour al-Israa, dans la rue Omar al-Mukhtar.
L’armée israélienne a affirmé avoir ciblé deux membres importants du Hamas dans le nord de la bande de Gaza.
Le quotidien israélien Yedioth Ahronoth a également affirmé que les personnes visées étaient le commandant de la brigade nord de Gaza du Hamas et le commandant adjoint de la brigade de Gaza-ville, sans révéler leur identité.
À 20h00 GMT, le Hamas n’avait pas réagi aux affirmations israéliennes.
*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani