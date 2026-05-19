« Nous ne voulons pas que cela se produise dans notre pays, et que Dieu accorde le repos aux âmes de ceux qui ont perdu la vie » a déclaré le vice-président américain.

Fusillade d'une mosquée à San Diego: Le vice-président américain JD Vance dénonce une attaque « répréhensible » « Nous ne voulons pas que cela se produise dans notre pays, et que Dieu accorde le repos aux âmes de ceux qui ont perdu la vie » a déclaré le vice-président américain.

AA / Washington / Michael Hernandez

Le vice-président américain JD Vance a vivement condamné mardi l’attaque « répréhensible » contre une mosquée de San Diego, qui a fait trois morts.

« Je ne connais personne qui dirait autre chose que ce que je vais dire : ce type de violence aux États-Unis est répréhensible », a déclaré Vance à des journalistes à la Maison-Blanche.

« J’encourage chaque Américain à prier pour toutes les personnes touchées par cette tragédie. Nous ne voulons pas que cela se produise dans notre pays, et que Dieu accorde le repos aux âmes de ceux qui ont perdu la vie », a-t-il ajouté.

Le vice-président a indiqué que lui et son épouse se rendent régulièrement dans un restaurant situé près du Centre islamique de San Diego lors de leurs visites dans le sud de la Californie. L’épouse du vice-président, Usha Vance, est originaire de la ville.

« Je lui ai demandé : “Est-ce que tu aurais connu des personnes impliquées dans cette affaire ?” Et elle m’a répondu : “Absolument. J’aurais connu certaines personnes, ou au moins leurs parents, qui fréquentaient probablement ce centre communautaire” », a-t-il raconté.

Trois personnes, dont un agent de sécurité, ont été tuées lundi lors de la fusillade au centre islamique. Selon les autorités, les deux adolescents soupçonnés d’être à l’origine de l’attaque sont morts de blessures par balle qu’ils se seraient infligées eux-mêmes.

La fusillade fait l’objet d’une enquête pour crime de haine.

* traduit de l'anglais par Ayse Betul Akcesme