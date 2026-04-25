Deux présumés narcoterroristes tués lors d’une frappe américaine visant un navire lié à un groupe terroriste, portant à 163 le nombre de morts depuis septembre, jugé illégal par des critiques

Frappe américaine contre un navire de trafic de drogue présumé dans le Pacifique Est, tuant deux personnes Deux présumés narcoterroristes tués lors d’une frappe américaine visant un navire lié à un groupe terroriste, portant à 163 le nombre de morts depuis septembre, jugé illégal par des critiques

AA / Canada / Merve Aydogan

Les forces armées des États-Unis ont déclaré tard vendredi avoir mené une frappe « létale » contre un navire dans l’océan Pacifique oriental, tuant selon eux deux narcoterroristes présumés.

Le Commandement Sud des États-Unis (SOUTHCOM) a affirmé que des renseignements avaient identifié le navire comme opérant sur des « routes connues de trafic de drogue » et participant activement à des opérations présumées de narcotrafic, a-t-il indiqué sur la plateforme du réseau social américain X.

La frappe a été ordonnée par le général Francis L. Donovan, commandant du SOUTHCOM, et exécutée par la Force opérationnelle interarmées Southern Spear​​​​​​​ contre ce qu’elle a décrit comme un navire exploité par une « organisation terroriste désignée ».

« Deux narcoterroristes présumés de sexe masculin ont été tués lors de cette action », a indiqué le commandement.

L’opération s’inscrit dans le cadre de l’intensification des activités militaires de l’administration Donald Trump dans la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique oriental depuis septembre dernier, au nom de la lutte contre le trafic de stupéfiants. Les autorités affirment qu’au moins 163 personnes ont été tuées depuis le début des opérations.

Des critiques estiment que ces frappes constituent des exécutions sommaires extrajudiciaires, dans lesquelles les personnes accusées n’ont aucune possibilité de se défendre ou de prouver leur innocence avant d’être tuées. Ils affirment également que la grâce accordée par le président américain Donald Trump à des trafiquants de drogue condamnés montre qu’il n’est pas réellement intéressé par la lutte contre le trafic de drogue illégal.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz