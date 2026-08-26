La nouvelle liaison, opérée au départ de Newark avec un Airbus A321 XLR, doit renforcer la connectivité transatlantique de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur

France : United Airlines lancera en juin 2027 un vol direct entre New York et Marseille La nouvelle liaison, opérée au départ de Newark avec un Airbus A321 XLR, doit renforcer la connectivité transatlantique de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur

La compagnie aérienne United Airlines lancera le 4 juin 2027 une liaison directe quotidienne entre New York et Marseille, a annoncé mardi le Comité régional de tourisme (CRT) Provence-Alpes-Côte d’Azur. Cette nouvelle desserte sera opérée avec un Airbus A321 XLR, présenté par le CRT comme un avion de « dernière génération », et doit renforcer les échanges touristiques et économiques entre les États-Unis et la région française.

Le nouveau vol constituera une nouvelle connexion directe entre le marché américain et la Provence. Il sera assuré une fois par jour à partir du 4 juin 2027, au départ de l’aéroport international de Newark, dans l’agglomération new-yorkaise, selon le communiqué du CRT.

Le Comité régional de tourisme présente cette liaison comme une « formidable opportunité » de renforcer l’attractivité de la région Sud auprès du public américain. Il estime que cette nouvelle desserte contribuera à améliorer la connectivité transatlantique de la Provence et à faciliter les parcours touristiques dans l’ensemble de la région.

Marseille devient une deuxième porte d’entrée vers les États-Unis

Cette nouvelle liaison vient compléter les six liaisons directes déjà disponibles entre les États-Unis et Nice, depuis New York-JFK, Newark, Philadelphie, Boston, Washington et Atlanta.

Avec Marseille et Nice, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur deviendra ainsi, selon le CRT, la seule région française disposant de deux portes d’entrée directement connectées au marché américain.

Le CRT souligne le rôle de l’Aéroport Marseille Provence, présenté comme la troisième porte d’entrée aérienne française après les aéroports parisiens et l’aéroport de Nice.

Le lancement de la liaison est également présenté comme le résultat d’actions de promotion menées depuis plusieurs années sur le marché américain par le CRT et les 30 partenaires du Contrat de Destination Provence.

Près de 800 000 séjours américains par an dans la région

Le marché américain représente une clientèle importante pour l’économie touristique de Provence-Alpes-Côte d’Azur. D’après le communiqué du CRT, la région accueille près de 800 000 séjours américains par an.

La durée moyenne de séjour est estimée à 8,4 jours, tandis que les dépenses atteindraient plus de 134 euros par jour et par personne, générant près d’un milliard d’euros de retombées économiques directes pour le territoire.

La fréquentation américaine présente par ailleurs une saisonnalité relativement équilibrée : 38 % des séjours sont réalisés au printemps et 31 % durant l’été, selon le CRT. L’organisme considère cette répartition comme cohérente avec son objectif de développer un tourisme davantage réparti sur l’ensemble de l’année.

La Provence enregistre également une forte progression

La Provence constitue elle-même une destination importante pour les visiteurs américains. Les États-Unis représentent la première clientèle internationale des hôtels provençaux, devant l’Allemagne et le Royaume-Uni.

En 2025, les établissements hôteliers de Provence ont enregistré plus de 500 000 nuitées américaines, soit une progression de 27 % sur un an.

La hausse s’est poursuivie au premier semestre 2026, avec une progression de 22 % des nuitées américaines en Provence par rapport à la même période de 2025.

Le CRT estime que la nouvelle liaison directe entre New York et Marseille devrait accompagner cette dynamique et favoriser des parcours touristiques plus diversifiés dans la région.

Le CRT mise sur une meilleure diffusion des flux touristiques

Le Comité régional de tourisme estime notamment que cette nouvelle liaison pourrait favoriser des parcours de type « open-jaw », permettant aux voyageurs d’arriver et de repartir depuis deux points différents d’une même destination.​​​​​​​

François de Canson, président du CRT Provence-Alpes-Côte d’Azur et vice-président de la Région, a déclaré que l’ouverture de cette liaison constituait « une excellente opportunité pour notre destination et une preuve de notre attractivité internationale ». Il a également salué le travail de l’Aéroport Marseille Provence et remercié United Airlines « pour sa confiance dans notre destination ».

La nouvelle liaison aérienne doit entrer en service le 4 juin 2027.