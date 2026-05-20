Le parquet national financier (PNF) précise dans un communiqué, que l'enquête a été ouverte « des chefs de recel de détournement de fonds publics et toutes infractions connexes »

France: une enquête ouverte contre Dominique de Villepin dans l’affaire des statuettes offertes lorsqu’il était ministre Le parquet national financier (PNF) précise dans un communiqué, que l'enquête a été ouverte « des chefs de recel de détournement de fonds publics et toutes infractions connexes »

AA / Istanbul / Ben Amed Azize Zougmore

Le parquet national financier (PNF) a annoncé mercredi l’ouverture d’une enquête pour « recel de détournement de fonds publics » visant l’ancien Premier ministre français Dominique de Villepin, dans le cadre de l’affaire des statuettes reçues lorsqu’il était ministre des Affaires étrangères entre 2002 et 2004.

Selon un communiqué du PNF, relayé par les médias français, l’enquête a été ouverte mardi après des révélations diffusées fin avril dans l’émission « Complément d’Enquête » sur France Télévisions.

Lors de cette émission, le lobbyiste franco-libanais Robert Bourgi, figure associée aux réseaux de la « Françafrique », a affirmé avoir servi d’intermédiaire pour offrir à Dominique de Villepin deux statuettes de Napoléon.

Selon ses déclarations, les objets auraient été financés par l’ancien président burkinabé, Blaise Compaoré ainsi que par l’homme d’affaires italien Gian Angelo Perrucci.

Robert Bourgi a indiqué que les deux statuettes avaient été acquises respectivement pour 75 000 euros et 50 000 euros, soit une valeur totale estimée à 125 000 euros.

Dominique de Villepin, considéré comme un potentiel candidat à l’élection présidentielle française, avait reconnu le 10 mai avoir commis « une erreur » en acceptant ces cadeaux, tout en contestant toute illégalité.

L’enquête devra désormais déterminer les conditions dans lesquelles ces présents ont été remis et si leur acceptation pourrait constituer une infraction pénale au regard des règles encadrant les responsables publics français.

Pour l’heure, l’ancien Premier ministre n’a pas réagi à cette annonce.