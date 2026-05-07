Une enquête du Défenseur des droits met en avant le poids du handicap et de l’état de santé dans les situations de traitement inégal signalées par les familles

France : un parent sur trois affirme que son enfant a subi harcèlement ou discrimination à l’école Une enquête du Défenseur des droits met en avant le poids du handicap et de l’état de santé dans les situations de traitement inégal signalées par les familles

AA / Istanbul

Un parent français sur trois affirme que son enfant a été victime de harcèlement ou de discrimination à l’école, selon une enquête publiée ce jeudi par le Défenseur des droits et relayée par la chaîne BFM TV.

L’étude révèle qu’un tiers des parents interrogés déclarent que leur enfant a subi soit du harcèlement de la part d’autres élèves, soit des discriminations liées au système scolaire.

Près de 2 000 parents d’enfants âgés de 6 à 23 ans ont été interrogés entre octobre 2024 et janvier 2025. Les participants devaient indiquer si leur enfant avait été confronté, au cours des cinq dernières années, à des situations de traitement inégal ou de harcèlement de la part de l’établissement scolaire ou d’autres élèves.

Selon les résultats, 18% des parents signalent des traitements inéquitables dans les évaluations scolaires, 19% dans les sanctions disciplinaires et 14% dans les décisions d’orientation.

Environ 70% des parents ayant rapporté des discriminations estiment qu’elles étaient liées à un critère interdit par la loi, comme le handicap, l’apparence physique, l’origine sociale, la couleur de peau, la religion, la nationalité ou le sexe.

L’enquête souligne que l’état de santé ou le handicap constitue « de loin le principal critère de discrimination ».

Par ailleurs, trois parents sur dix déclarent que leur enfant a été victime de harcèlement scolaire, tandis qu’un sur dix évoque des cas de cyberharcèlement.

* Traduit de l'anglais par Serap Dogansoy