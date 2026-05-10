France : un important incendie touche un entrepôt industriel près de l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle

AA / Istanbul

L’entrepôt, spécialisé dans la production industrielle de pain et de pâtisseries à proximité de l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, est entièrement mobilisé par les flammes, qui génèrent d’épaisses colonnes de fumée visibles à plusieurs kilomètres, d’après une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.

De nombreux pompiers sont mobilisés sur place pour tenter de maîtriser cet incendie massif.

Les premières estimations des dégâts matériels ne sont pas encore disponibles, et aucune information officielle n’a été communiquée concernant d’éventuelles victimes.