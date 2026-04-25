- L’individu, cagoulé, avait ouvert le feu sur les forces de l’ordre ; la piste terroriste a été écartée, selon des informations rapportées par les médias français

France : un homme armé abattu par les gendarmes à la sortie d’une boulangerie dans l’Hérault - L’individu, cagoulé, avait ouvert le feu sur les forces de l’ordre ; la piste terroriste a été écartée, selon des informations rapportées par les médias français

AA / Istanbul / Adama Bamba

Un homme armé et cagoulé a été abattu samedi par des gendarmes dans la commune de Clermont-l'Hérault, après avoir ouvert le feu sur les forces de l’ordre à la sortie d’une boulangerie, selon des informations concordantes relayées par les médias français.

Selon BFMTV, Les gendarmes avaient été alertés de la présence d’un individu suspect, muni d’une arme de poing, à l’intérieur du commerce. Déployés sur place une dizaine de minutes plus tard, ils ont été pris pour cible lorsque l’homme a surgi hors de l’établissement en tirant en leur direction.

Les militaires ont alors riposté, atteignant l’assaillant. Ils ont tenté de lui prodiguer les premiers secours, sans parvenir à le réanimer, précise la même source.

Une enquête a été ouverte et confiée à la section de recherches de Montpellier. Selon une source proche du dossier, la piste terroriste a été écartée et « plusieurs hypothèses restent à l’étude ».

Le procureur de la République de Montpellier s’est rendu sur les lieux afin de superviser les premières investigations.