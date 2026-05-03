Cette prise de position intervient dans un contexte de forte tension sur les prix de l’énergie, alimentée par le conflit au Moyen-Orient et ses répercussions sur les marchés internationaux

France : TotalEnergies sous pression sur les prix des carburants et les superprofits Cette prise de position intervient dans un contexte de forte tension sur les prix de l’énergie, alimentée par le conflit au Moyen-Orient et ses répercussions sur les marchés internationaux

AA/Istanbul/Sanaa Amir

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a appelé le groupe TotalEnergies à « un plafonnement généreux des prix à la pompe », afin de permettre une redistribution des surprofits générés par la hausse des cours du pétrole, selon des propos rapportés par La Tribune Dimanche.

Cette prise de position intervient dans un contexte de forte tension sur les prix de l’énergie, alimentée par le conflit au Moyen-Orient et ses répercussions sur les marchés internationaux. Le chef du gouvernement estime qu’il s’agit de « bon sens », déclarant : « Le bon sens, c'est un plafonnement généreux qui peut redevenir intéressant pour les consommateurs français, qui peuvent voir l'intérêt d'avoir un groupe pétrolier français ».

Dans le même temps, la question d’une taxation des superprofits revient au centre du débat politique. Une proposition de loi a été déposée par le Parti socialiste et bénéficie du soutien de l’ensemble de la gauche, tandis que le Rassemblement national se dit également favorable à une telle mesure si le plafonnement des prix ne suffit pas à redistribuer les gains exceptionnels.

Cette pression politique s’explique notamment par les performances du groupe pétrolier. TotalEnergies a en effet enregistré une hausse de 51 % de son bénéfice net au premier trimestre, portée par l’envolée des prix du pétrole et des carburants.

Sur le terrain, l’entreprise maintient déjà un dispositif de plafonnement en France, avec des prix limités à 1,99 euro le litre pour l’essence sans plomb et 2,09 euros pour le diesel. Le groupe a indiqué que cette mesure serait maintenue tant que durerait la crise au Moyen-Orient.

En parallèle, l’exécutif affirme adapter ses dispositifs d’aide face à la hausse des carburants. Sébastien Lecornu a ainsi précisé : « Sur les aides, on fait du sur-mesure avec tous les écosystèmes concernés, avec des dispositifs vivants. Il est évident que l'on adaptera ces dispositifs en fonction de la durée de la guerre. Y compris en cas de reprise des combats ».