Le Premier ministre français estime que la neutralité de l’audiovisuel public devait être garantie par ARCOM, dont un rapport est attendu d’ici la fin du mois

France : Sébastien Lecornu qualifie le rapport Alloncle sur l’audiovisuel public d'« une occasion manquée » Le Premier ministre français estime que la neutralité de l’audiovisuel public devait être garantie par ARCOM, dont un rapport est attendu d’ici la fin du mois

AA / Istanbul / Ben Amed Azize Zougmore

Le Premier ministre français, Sébastien Lecornu, a estimé mardi que le rapport parlementaire sur l’audiovisuel public, porté par Charles Alloncle, constituait « une occasion manquée » et « passe à côté de l’essentiel », appelant à recentrer le débat sur l’avenir du secteur.

« Le Parlement est dans son rôle de contrôle. Mais les polémiques ne font pas une politique publique », a-t-il déclaré dans un message publié sur la plateforme sociale X.

Sur le plan financier, le chef du gouvernement a souligné que des travaux étaient déjà engagés depuis l’automne, en s’appuyant notamment sur les recommandations de la Cour des comptes. « Il faut maintenant bâtir un cadre pluriannuel exigeant », a-t-il affirmé, insistant sur la nécessité d’une gestion « efficace » et transparente des fonds publics.

Concernant la neutralité de l’audiovisuel public, Sébastien Lecornu a rappelé qu’elle devait être garantie par ARCOM, dont un rapport est attendu d’ici la fin du mois. Ce document devra permettre « d’objectiver le débat » et pourrait conduire à des mesures avant l’élection présidentielle.

Le Premier ministre a toutefois insisté sur la nécessité de replacer le débat sur le terrain stratégique. « Dans dix ou quinze ans, à quoi doit servir l’audiovisuel public ? », a-t-il interrogé, évoquant les défis liés aux plateformes numériques mondiales, à la désinformation et à la concentration des médias.

Rejetant toute opposition « caricaturale » entre statu quo et privatisation totale, il a souligné que le rapport ne préconisait pas une telle option. « Supprimer purement et simplement l’audiovisuel public, ce serait affaiblir notre souveraineté culturelle et notre capacité d’information indépendante », a-t-il averti.

Des réformes « déjà engagées » devront être poursuivies afin de « protéger le service public, les journalistes et les équipes techniques », a-t-il ajouté, appelant à une ligne équilibrée : « ni démantèlement, ni immobilisme ».

De son côté, Charles Alloncle continue de défendre ses propositions, assurant ne pas prôner une privatisation du secteur, malgré de vives critiques politiques.

« Il y a des fusions de chaînes à réaliser, mais en aucun cas je ne me suis positionné pour la privatisation », a-t-il déclaré lors d’un entretien à franceinfo, au lendemain de la publication d’un rapport issu de six mois de travaux.

Très contesté par des élus de gauche ainsi que par certains députés du bloc central, le document est accusé de fragiliser l’audiovisuel public, en particulier France Télévisions et Radio France.

Parmi ses principales recommandations, Charles Alloncle propose la suppression de la chaîne France 4 et la fusion de France 2 et France 5, une mesure qui permettrait selon lui de générer environ 200 millions d’euros d’économies. Il critique également une « place disproportionnée accordée aux jeux » dans les programmes du service public.

Face à ces propositions, la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte Cunci, a dénoncé un rapport « à charge », estimant qu’il pourrait conduire à un « affaiblissement historique » des médias publics.