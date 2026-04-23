Paris et Londres reconduisent pour trois ans le traité de Sandhurst, avec un financement conditionné à l’efficacité des mesures contre l’immigration irrégulière

France–Royaume-Uni : nouvel accord pour freiner les traversées migratoires dans la Manche Paris et Londres reconduisent pour trois ans le traité de Sandhurst, avec un financement conditionné à l’efficacité des mesures contre l’immigration irrégulière

AA / Istanbul / Adama Bamba

La France et le Royaume-Uni ont conclu un nouvel accord visant à endiguer les traversées irrégulières de la Manche, ont annoncé mercredi les autorités des deux pays, dans un contexte de pression migratoire persistante.

Cet accord prévoit la reconduction pour trois années supplémentaires du traité de Sandhurst, signé en 2018 et déjà prolongé une première fois en 2023. Il devait initialement arriver à échéance en 2026.

Selon les autorités britanniques, le dispositif financier associé pourra atteindre jusqu’à 766 millions d’euros sur trois ans. Toutefois, une partie de ce financement, estimée à 186 millions d’euros, sera conditionnée à l’efficacité des mesures mises en place par la France pour empêcher les départs de migrants. Ainsi, seuls 580 millions d’euros sont garantis, un montant néanmoins en hausse par rapport aux 540 millions engagés précédemment.



Quelques implications de l'accord

Par ailleurs, l’accord prévoit un renforcement significatif des moyens sur le terrain. Les effectifs des forces de l’ordre seront augmentés de moitié pour atteindre environ 1 400 agents d’ici 2029. Une unité de CRS dédiée à la lutte contre l’immigration clandestine sera également mobilisée, avec le déploiement de drones, d’hélicoptères et de dispositifs électroniques afin de mieux prévenir les tentatives de traversée, notamment celles opérées par des « taxi-boats ».

Côté britannique, la ministre de l’Intérieur Shabana Mahmood doit signer jeudi cet accord de trois ans avec Paris. Il prévoit notamment l’envoi d’au moins 50 policiers spécialement formés au maintien de l’ordre pour faire face aux situations de violence et aux rassemblements hostiles sur les plages françaises.

« Notre coopération avec la France a déjà permis d’empêcher des dizaines de milliers de migrants de prendre la mer vers le Royaume-Uni. Mais nous devons aller plus loin », a-t-elle déclaré, ajoutant que cet accord vise à stopper ces traversées dangereuses et à lutter plus efficacement contre les réseaux de passeurs.

Malgré ces mesures, les arrivées se poursuivent. Plus de 600 migrants ont traversé la Manche samedi à bord de petites embarcations, un record quotidien depuis le début de l’année. Au total, plus de 6 000 personnes ont déjà rejoint le Royaume-Uni de manière irrégulière en 2026.

L’an dernier, 41 472 migrants ont effectué cette traversée, soit près de 5 000 de plus qu’en 2024, illustrant une tendance à la hausse malgré le durcissement des dispositifs de contrôle.