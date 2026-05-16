Lors de l’émission, l’éditorialiste Vincent Hervouet a déclaré : « On a perdu le Mali et on a M. Bagayoko en échange. Voilà la réalité crue de ce qu’il se passe en France. Vous avez un maire malien à Saint-Denis… »

France : polémique après des déclarations jugées racistes de Vincent Hervouet sur Bally Bagayoko sur CNews Lors de l’émission, l’éditorialiste Vincent Hervouet a déclaré : « On a perdu le Mali et on a M. Bagayoko en échange. Voilà la réalité crue de ce qu’il se passe en France. Vous avez un maire malien à Saint-Denis… »

AA / Istanbul / Sanaa Amir

Le maire de Saint-Denis, Bally Bagayoko, a dénoncé vendredi de « dangereux » propos tenus à son encontre sur CNews, après une séquence diffusée dans l’émission « L’Heure des pros » consacrée au retrait militaire français du Mali.

Lors de l’émission, l’éditorialiste Vincent Hervouet a déclaré : « On a perdu le Mali et on a M. Bagayoko en échange. Voilà la réalité crue de ce qu’il se passe en France. Vous avez un maire malien à Saint-Denis… ». L’animateur Pascal Praud l’a alors interrompu en affirmant : « Non, vous avez un maire français à Saint-Denis. » Vincent Hervouet a ensuite poursuivi : « Oui, mais d’origine malienne à Saint-Denis. (…) On a été chassés du Mali. »

Dans un long message publié sur le réseau social américain X, Bally Bagayoko a répondu : « Je suis un élu de la République française. Je suis Français. Né de l’histoire de l’immigration, certes, fier de mes origines familiales, évidemment, mais pleinement Français et pleinement légitime dans les responsabilités que les citoyens m’ont confiées par le suffrage universel. »

L’édile a estimé que ces déclarations dépassaient sa personne : « En me qualifiant de “maire malien en France”, vous ne parlez pas seulement de moi. Vous dites à des millions de Français issus de l’immigration qu’ils resteraient éternellement renvoyés à une origine, quelle que soit leur place dans la société, leur engagement ou leur attachement à la République. »

Il a également mis en garde contre « une banalisation dangereuse pour le débat public », jugeant qu’elle « nourrit la suspicion, fracture la communauté nationale et installe l’idée qu’il existerait des Français plus légitimes que d’autres ».

Revenant sur les propos relatifs au Mali, Bally Bagayoko a ajouté : « Le Mali n’a pas été “perdu” comme on perdrait un territoire ou une possession. Le Mali est un État souverain. »

Plusieurs responsables politiques ont également réagi. Le député de La France insoumise, Thomas Portes, a dénoncé sur le réseau américain X des propos racistes visant le maire de Saint-Denis. « À nouveau CNEWS déroule le tapis rouge au racisme. Soutien à mon ami Bally Bagayoko. Cette “chaîne” doit être fermée sans délais », a-t-il écrit.