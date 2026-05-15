Le ministre de l’Intérieur a dénoncé une nouvelle flambée de violences liées aux réseaux criminels et annoncé le renforcement des moyens de l’État, dans un contexte qualifié de « guerre contre le narcotrafic »

France : Nuñez réaffirme une « détermination intacte et totale » après une fusillade mortelle liée au narcotrafic Le ministre de l’Intérieur a dénoncé une nouvelle flambée de violences liées aux réseaux criminels et annoncé le renforcement des moyens de l’État, dans un contexte qualifié de « guerre contre le narcotrafic »

AA / Istanbul / Wafae El Baghouani

Le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez a affirmé vendredi sa « détermination intacte et totale » dans la lutte contre le narcotrafic, au lendemain d’une fusillade à Nantes ayant coûté la vie à un adolescent de 15 ans et fait deux blessés.

En déplacement dans le quartier de Port-Boyer, théâtre des tirs, le ministre a dénoncé une nouvelle flambée de violences liées aux réseaux criminels et annoncé le renforcement des moyens de l’État, dans un contexte qualifié de « guerre contre le narcotrafic ».

La fusillade s’est produite jeudi 14 mai en fin de journée, lorsqu’un ou plusieurs individus armés ont ouvert le feu sur un groupe de jeunes avant de prendre la fuite, selon les premiers éléments de l’enquête.

Les autorités privilégient la piste d’un règlement de comptes sur fond de trafic de stupéfiants, dans un quartier où des tensions liées aux points de deal sont régulièrement signalées.

Aucune interpellation n’a été effectuée à ce stade et les investigations se poursuivent sous l’autorité du parquet de Nantes.

Selon les autorités locales, cet épisode s’inscrit dans une série de violences armées enregistrées depuis le début de l’année dans l’agglomération nantaise, sur fond de rivalités entre réseaux de trafic de drogue.