« Un jeune mineur a trouvé la mort dans une fusillade qui a également fait 2 blessés dans le quartier de Port Boyer ce soir », a annoncé la maire de Nantes sur le réseau social américain X

France / Nantes : un adolescent tué et deux blessés dans une fusillade à Port-Boyer « Un jeune mineur a trouvé la mort dans une fusillade qui a également fait 2 blessés dans le quartier de Port Boyer ce soir », a annoncé la maire de Nantes sur le réseau social américain X

AA / Istanbul

Un adolescent a été tué et deux autres jeunes blessés jeudi soir lors d’une fusillade dans le quartier de Port-Boyer à Nantes, a annoncé la maire Johanna Rolland sur le réseau social américain X .

La maire de Nantes a affirmé que ses « adjoints de quartier et à la sécurité sont sur place aux côtés du procureur et des forces de police. À l’extérieur de Nantes, je m’organise pour rentrer immédiatement et me rendre sur place. ».

Le ministre de l’Intérieur, Laurent Nunez, se rendra sur place vendredi matin, d’après le média Franceinfo.

La victime est un jeune mineur. Les deux blessés sont également des adolescents selon la maire qui ajoute « face à ce drame absolu, mes premières pensées vont à ses parents et aux habitants du quartier où l’émotion est immense ».