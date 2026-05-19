Le Premier ministre français a estimé que la situation actuelle ne constitue pas un épisode isolé, mais une évolution durable du contexte international

France / Moyen-Orient : Sébastien Lecornu estime que les « guerres hybrides ou directes vont se multiplier » Le Premier ministre français a estimé que la situation actuelle ne constitue pas un épisode isolé, mais une évolution durable du contexte international

AA / Istanbul / Wafae El Baghouani

Le Premier ministre français, Sébastien Lecornu, a estimé mardi que la situation au Moyen-Orient allait « durer » et que « les guerres hybrides ou les guerres directes vont se multiplier », dans un contexte de fortes tensions régionales liées au conflit impliquant l’Iran, Israël et les États-Unis.

Interrogé à l’Assemblée nationale sur les conséquences économiques et stratégiques de la crise, le chef du gouvernement a estimé que la situation actuelle ne constitue pas un épisode isolé, mais une évolution durable du contexte international.

« Les guerres hybrides ou les guerres directes vont se multiplier », a-t-il averti, ajoutant que « nous payons cash nos dépendances en la matière ».

Selon lui, ces dépendances, notamment énergétiques et industrielles, exposent la France et l’Europe à des chocs géopolitiques de plus en plus fréquents et difficiles à anticiper.

Ces déclarations interviennent alors que les tensions restent vives au Moyen-Orient, où les risques d’escalade militaire entre l’Iran, Israël et leurs alliés continuent d’inquiéter la communauté internationale. Plusieurs capitales appellent à la désescalade et à la poursuite des efforts diplomatiques.