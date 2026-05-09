Une enquête a été ouverte afin de déterminer précisément les circonstances de l’accident, selon le média français BFMTV

France / Meurthe-et-Moselle : un gendarme décède lors d’une interception routière Une enquête a été ouverte afin de déterminer précisément les circonstances de l’accident, selon le média français BFMTV

AA / Istanbul

Un gendarme de 31 ans est décédé ce samedi après-midi à Leyr, en Meurthe-et-Moselle, percuté par un automobiliste alors qu’il participait à une opération de contrôle routier, a annoncé le ministre français de l’Intérieur, Laurent Nunez



Selon le ministre de l’Intérieur français, le gendarme appartenait à la brigade motorisée de Seichamps et intervenait dans le cadre d’une manœuvre d’interception d’un véhicule tiers. « Malgré les soins prodigués, il a malheureusement succombé à ses blessures », a précisé Laurent Nunez sur le réseau social américain X.

Catherine Vautrin, ministre des Armées et des Anciens combattants, a également réagi sur la plateforme américaine X « Le maréchal des logis-chef Lucas Voignier, motocycliste de la gendarmerie de Meurthe-et-Moselle, a perdu la vie aujourd’hui dans un dramatique accident alors qu’il menait une intervention dans le cadre de sa mission »

D’après les informations recueillies, l’accident résulterait d’un refus de priorité de l’automobiliste impliqué. Le maréchal des logis-chef Voignier venait d’être mobilisé avec ses collègues pour interpeller le chauffeur d’un poids lourd auteur d’une infraction lorsque la collision a eu lieu avec un autre véhicule.



Une enquête a été ouverte afin de déterminer précisément les circonstances de l’accident, selon le média français BFMTV.