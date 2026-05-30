Une opération menée conjointement par les autorités françaises et marocaines a permis la saisie de plusieurs tonnes de résine de cannabis destinées à la région lilloise, selon le parquet de Lille

France-Maroc : près de 2,7 tonnes de cannabis saisies dans une opération antidrogue coordonnée Une opération menée conjointement par les autorités françaises et marocaines a permis la saisie de plusieurs tonnes de résine de cannabis destinées à la région lilloise, selon le parquet de Lille

AA / Istanbul / Serap Dogansoy

Près de 2,7 tonnes de produits stupéfiants, principalement de la résine de cannabis en provenance du Maroc, ont été saisies dans le cadre d’une opération coordonnée entre les autorités françaises et marocaines, a annoncé le parquet de Lille dans un communiqué publié vendredi.

Selon le procureur de la République de Lille, l’enquête, ouverte le 13 avril pour trafic international de stupéfiants en bande organisée, visait un réseau d’importation de cannabis par voie maritime et terrestre à destination du ressort judiciaire de Lille.

L’opération judiciaire, déclenchée le 24 mai, a été menée par les militaires de la Section de recherches de Lille, appuyés par plusieurs unités de gendarmerie et le Groupe d’intervention de la gendarmerie nationale (GIGN), en coordination avec la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) marocaine.

Les enquêteurs ont saisi 2.692 kilogrammes de stupéfiants transportés à bord d’un véhicule à son arrivée au port de Sète, dans le sud de la France.

Trois personnes ont été interpellées : le conducteur du véhicule, placé en garde à vue, ainsi qu’un homme présenté comme logisticien. Un troisième individu a également été arrêté.

Une somme de 34.000 euros en numéraire et un véhicule ont été saisis au domicile du dernier suspect, situé en Île-de-France. Selon le parquet, une partie des produits stupéfiants était destinée à l’agglomération lilloise.

Une information judiciaire a été ouverte le 28 mai. Deux suspects ont été mis en examen : l’un a été placé en détention provisoire, tandis que le second a été incarcéré dans l’attente d’un débat devant le juge des libertés et de la détention prévu le 2 juin.

L’ambassade de France au Maroc a salué sur le réseau social américain X des « résultats concrets de la coopération opérationnelle » entre la gendarmerie française et la police marocaine, qualifiant la lutte contre le narcotrafic d’« axe fort du partenariat d’exception renforcé » entre Paris et Rabat.​​​​​​​