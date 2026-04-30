« Artisanat, excellence, industrie, tourisme, gastronomie : avec Choose France, nous faisons rayonner le génie français », affirme le président

France : Macron annonce la mise à l’eau du « plus grand voilier du monde » et un projet industriel à Saint-Nazaire « Artisanat, excellence, industrie, tourisme, gastronomie : avec Choose France, nous faisons rayonner le génie français », affirme le président

Le président français Emmanuel Macron a salué jeudi deux annonces économiques majeures à Saint-Nazaire, mettant en avant à la fois une prouesse industrielle et un investissement en faveur de la transition énergétique.

Dans un message publié sur le réseau social américain X, le chef de l’État a d’abord souligné la mise à l’eau du plus grand voilier du monde, l’Orient Express Silenseas, développé par le groupe Accor.



« Première bonne nouvelle : Accor a mis à l’eau le plus grand voilier du monde », a-t-il écrit, évoquant une « prouesse technologique née aux Chantiers de l’Atlantique » et symbole du savoir-faire français en matière de design et d’artisanat. Un second navire de ce type est attendu à l’horizon 2027.

Long de plus de 200 mètres, ce navire de croisière à propulsion vélique, conçu pour réduire son empreinte environnementale, incarne une nouvelle génération de paquebots combinant luxe et innovation. Il marque également une diversification stratégique pour la marque Orient Express, filiale des groupes Accor et LVMH.

Dans un second temps, Emmanuel Macron a annoncé un investissement de 130 millions d’euros du groupe agroalimentaire Cargill sur son site de Saint-Nazaire. Ce projet vise à décarboner l’installation industrielle, notamment grâce à la mise en place d’une chaudière biomasse et à la modernisation des chaînes de production.

Selon le président, cet investissement permettra de réduire d’environ 90 % les émissions de CO₂ du site, qui transforme des graines de tournesol en huile et en tourteaux destinés à l’alimentation animale. Il s’agit du plus important investissement réalisé sur ce site depuis sa création en 1969.

« Artisanat, excellence, industrie, tourisme, gastronomie : avec Choose France, nous faisons rayonner le génie français », a conclu Emmanuel Macron, soulignant les retombées positives attendues pour l’emploi, les territoires et les objectifs climatiques. « On garde le cap ! », a-t-il ajouté.





