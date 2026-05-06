France : les députés approuvent l’allongement de la rétention à sept mois pour les étrangers jugés « dangereux » Une proposition de loi adoptée à l’Assemblée nationale prévoit d’étendre jusqu’à 210 jours la rétention administrative de certains étrangers sous OQTF

AA / Paris / Ümit Dönmez

L’Assemblée nationale française a adopté mardi une proposition de loi visant à porter de 180 à 210 jours la durée maximale de rétention administrative pour certains étrangers en situation irrégulière considérés comme « dangereux », selon des informations rapportées par InfoMigrants.

D’après le média spécialisé, le texte, porté par le député Renaissance Charles Rodwell et soutenu par le gouvernement, a été approuvé par 345 députés, allant du centre jusqu’au Rassemblement national, contre 177 voix issues de la gauche parlementaire.

La mesure concerne les étrangers faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), condamnés à au moins trois ans de prison pour des atteintes aux personnes et représentant une menace « réelle, actuelle et d’une particulière gravité » pour l’ordre public.

Le texte prévoit ainsi d’étendre la durée maximale de rétention à sept mois, soit 210 jours, contre 90 jours actuellement dans le droit commun et 180 jours pour les personnes condamnées pour des faits liés au terrorisme. Cette dernière catégorie serait également concernée par le nouveau plafond.

Cité par InfoMigrants, Charles Rodwell a affirmé que cette disposition ne concernerait « que quelques dizaines de personnes par an ». Une précédente tentative similaire avait été censurée par le Conseil constitutionnel durant l’été 2025, les Sages estimant alors la mesure disproportionnée. Le nouveau texte a été reformulé afin de répondre aux réserves constitutionnelles.

Le projet s’inscrit dans un contexte marqué par le meurtre d'une étudiante philippine en 2024. Le suspect, un ressortissant marocain sous OQTF, venait de sortir d’un centre de rétention administrative. Selon InfoMigrants, Charles Rodwell a expliqué avoir pris « un engagement » auprès de la famille de la victime afin de porter un texte recherchant « un juste équilibre entre la protection des libertés publiques et le renforcement de la sécurité des Français ».

Des critiques se sont toutefois rapidement exprimées dans les rangs de l’opposition. La députée socialiste Céline Hervieu a dénoncé « une loi de communication » validant « le principe de la prison sans le procès ». L’écologiste Stella Dupont a estimé, sur le réseau américain X, que cet allongement « ne permettra pas davantage d’expulsions », soulignant que les blocages résultent souvent du refus des pays d’origine de reconnaître leurs ressortissants.

Le texte comprend également un volet consacré à la lutte antiterroriste. Il prévoit notamment la création d’une « injonction d’examen psychiatrique » permettant au préfet d’imposer une expertise à certaines personnes considérées comme adhérant à des théories faisant l’apologie du terrorisme et présentant des comportements potentiellement liés à des troubles mentaux.

Après cet examen, une hospitalisation forcée pourrait être décidée. Le député MoDem Eric Martineau a salué un dispositif permettant d’intervenir « avant le passage à l’acte ». À l’inverse, l’élue écologiste Léa Balage El Mariky a dénoncé une « dérive majeure » transformant « les psychiatres en agents de sécurité intérieure ».

La proposition de loi doit désormais être examinée par le Sénat à la fin du mois de mai. Selon les chiffres relayés par InfoMigrants et issus de La Cimade, plus de 16 000 personnes ont été placées en centre de rétention administrative en France hexagonale en 2024, un chiffre dépassant 40 000 en incluant Mayotte et les territoires ultramarins.