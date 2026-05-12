Alors que juillet et août représentent jusqu’à 40 % de la fréquentation annuelle, les compagnies aériennes françaises ne prévoient aucune annulation de vols pour la saison estivale

France : les compagnies aériennes maintiennent tous leurs vols cet été malgré la hausse des prix du carburant Alors que juillet et août représentent jusqu’à 40 % de la fréquentation annuelle, les compagnies aériennes françaises ne prévoient aucune annulation de vols pour la saison estivale

AA / Istanbul

Les compagnies aériennes françaises maintiendront l’intégralité de leurs programmes de vols pour l’été 2026, même face à la flambée du prix du carburant, a indiqué la Fédération nationale de l’aviation et de ses métiers (FNAM), selon le média Franceinfo. D’après l’organisation, les quelques annulations annoncées concernent seulement mai et juin, représentant moins de 2 % des vols, principalement pour Transavia, filiale d’Air France.

Le contexte économique est crucial : les mois de juillet et août concentrent jusqu’à 40 % de la fréquentation annuelle pour certaines compagnies et constituent la période la plus rentable. « Ce qui est important, ce n’est pas tant le pourcentage de l’activité, mais plutôt le pourcentage du profit. Le résultat financier d’une compagnie aérienne se construit essentiellement sur les deux mois d’été. Donc procéder à des annulations, ce serait se tirer une balle dans le pied », a affirmé Pascal de Izaguirre, président de la FNAM. Le ministre du Tourisme, Serge Papin, avait assuré dès le 8 mai qu’« il n’y aura aucune annulation » de vols cet été.

Du côté du fret aérien, l’activité reste soutenue, portée par la croissance du commerce mondial, mais la guerre au Moyen-Orient a perturbé certains hubs, notamment à Dubaï. Selon Julien Ducoup, vice-président de FedEx en France, « tous ces flux sont aujourd’hui réorganisés, mais avec un impact sur l’activité globale : une diminution de 5 % ».

L’aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle, qui concentre 80 % du fret aérien français, est particulièrement affecté par l’application de la taxe sur les petits colis en provenance de Chine, équivalente à une quarantaine de vols en moins par semaine. Les principaux aéroports de déroutement incluent Liège, Bruxelles, ainsi que certains hubs aux Pays-Bas et en Espagne, selon le même média.