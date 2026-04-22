Ce scrutin permettra le renouvellement de la série 2 du Sénat, soit 178 sièges, représentant un peu plus de la moitié de la Haute assemblée

France : les collèges électoraux convoqués le 27 septembre 2026 pour les élections sénatoriales Ce scrutin permettra le renouvellement de la série 2 du Sénat, soit 178 sièges, représentant un peu plus de la moitié de la Haute assemblée

AA / Istanbul / Ben Amed Azize Zougmore

Les élections sénatoriales françaises se tiendront le dimanche 27 septembre 2026, selon le décret n° 2026-301 du 21 avril 2026 publié au Journal officiel. Ce scrutin permettra le renouvellement de la série 2 du Sénat, soit 178 sièges, représentant un peu plus de la moitié de la Haute assemblée.

D’après le texte réglementaire, consulté par Anadolu (AA), les candidats pourront déposer leur dossier de candidature du lundi 7 septembre au vendredi 11 septembre 2026 à 18h00 pour le premier tour. En cas de second tour, les candidatures devront être déposées le jour du scrutin au plus tard à 15h00.

Le décret précise également que l’élection des délégués et suppléants des conseils municipaux, qui constituent les grands électeurs, est fixée au vendredi 5 juin 2026 dans les départements concernés de la série 2, ainsi qu’en Guyane et en Polynésie française.

Le scrutin sénatorial concerne également plusieurs collectivités d’outre-mer, notamment Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Wallis-et-Futuna.

Pris pour l’application du code électoral, le décret s’inscrit dans le cadre des articles L. 283, L. 309, L. 310 et L. 311. Il entrera en vigueur dès le lendemain de sa publication au Journal officiel.

Le Sénat est l'une des deux chambres qui forment le Parlement français. Il vote la loi, contrôle le Gouvernement et représente les collectivités territoriales.

