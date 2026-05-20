Le gouvernement a d’abord fait un point sur les conséquences du contexte international sur l’économie française. L’exécutif a confirmé une stratégie d’adaptation progressive des dispositifs de soutien aux secteurs les plus exposés

France : le gouvernement veut renforcer le rôle des préfets et adapter ses aides face aux tensions internationales Le gouvernement a d’abord fait un point sur les conséquences du contexte international sur l’économie française. L’exécutif a confirmé une stratégie d’adaptation progressive des dispositifs de soutien aux secteurs les plus exposés

AA / Istanbul / Sanaa Amir

Le Conseil des ministres tenu ce mercredi 20 mai 2026 à l’Élysée a été largement dominé par deux dossiers : l’évolution de la situation internationale, notamment au Moyen-Orient, et la présentation d’un projet de loi visant à renforcer l’efficacité de l’action publique et le rôle des préfets dans les territoires.

Le gouvernement a d’abord fait un point sur les conséquences du contexte international sur l’économie française. L’exécutif a confirmé une stratégie d’adaptation progressive des dispositifs de soutien aux secteurs les plus exposés.

« Nous sommes dans une démarche d’adaptation des aides et des dispositifs mis en place », a indiqué la porte-parole du gouvernement français Maud Bregeon, ajoutant que l’objectif reste de « soutenir les secteurs les plus en difficulté, parce que derrière ce sont des emplois et donc les salaires des Français ».

Les dispositifs déjà en place concernent notamment les agriculteurs, le BTP, les transporteurs ou encore les pêcheurs. Le gouvernement prévoit de nouvelles annonces pour les semaines à venir, en particulier pour le mois de juin, alors que les effets économiques du conflit persistent.

« Les conséquences du conflit vont durer », a-t-il été souligné, justifiant une adaptation régulière des aides au fil de la situation.

Un projet de loi centré sur la simplification de l’action publique

Le second temps fort du Conseil des ministres a été la présentation d’un projet de loi consacré à la simplification de l’action publique et au renforcement de l’État territorial.

Le texte vise à améliorer la coordination entre administrations et à réduire les délais liés aux projets locaux. Il entend également renforcer le rôle du préfet comme interlocuteur central de l’État dans les territoires.

« Il faut affirmer le renforcement de l’État territorial », a expliqué Françoise Gattel, la ministre en charge du dossier, estimant que l’administration doit devenir « un interlocuteur de proximité ».

Le gouvernement critique un système jugé trop complexe, où plusieurs services de l’État peuvent produire des avis contradictoires sur un même projet.

« On ne peut plus avoir trois avis différents et contradictoires », a-t-il été déclaré, appelant à une meilleure coordination des services publics.

Le préfet de département deviendrait ainsi le coordinateur des décisions de l’État au niveau local, avec un objectif affiché de simplification et de rapidité.

Adaptation des normes et réforme de certains opérateurs publics

Le projet de loi prévoit également un assouplissement encadré des normes administratives afin de les adapter aux réalités locales.

« Le poids des normes est lourd parce qu’il empêche d’agir », a estimé la ministre, défendant un mécanisme d’adaptation « encadré et sécurisé » confié aux préfets.

Le gouvernement assume également une réorganisation de certains opérateurs publics, dont l’ADEME, afin de renforcer la coordination et l’efficacité de l’action de l’État.

Face aux critiques syndicales, l’exécutif affirme ne pas remettre en cause les missions de l’agence, mais vouloir améliorer son fonctionnement.

« Il ne s’agit pas de supprimer l’ADEME, mais de mieux organiser le travail ensemble », a été défendu en Conseil des ministres.

Des tensions sur la méthode et la place des élus locaux

Le projet suscite toutefois des interrogations chez certains élus locaux, qui dénoncent un risque de recentralisation. Le gouvernement répond en mettant en avant une volonté de pragmatisme.

« La décentralisation, on ne la remet pas en cause, mais il faut être efficace », a insisté l’exécutif, estimant que les attentes des élus portent avant tout sur la simplification des procédures.

Enfin, le gouvernement promet de nouvelles annonces sur les dispositifs de soutien économique dès jeudi, notamment sur la question des carburants et du pouvoir d’achat, sans modifier la philosophie générale des aides ciblées.