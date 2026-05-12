Le ministre de l’Économie, Roland Lescure, a déclaré que cette extension sera effective « dans les jours qui viennent ». Il a précisé que les entreprises du BTP subissent également une hausse significative de leurs factures

France : Le gouvernement élargit les « prêts flash carburant » au secteur du BTP Le ministre de l’Économie, Roland Lescure, a déclaré que cette extension sera effective « dans les jours qui viennent ». Il a précisé que les entreprises du BTP subissent également une hausse significative de leurs factures

AA / Istanbul / Wafae El Baghouani

Le gouvernement français a annoncé l’extension du dispositif des « prêts flash carburant » au secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP), afin d’aider les entreprises confrontées à la hausse des coûts de l’énergie et à des tensions de trésorerie.

Le ministre de l’Économie, Roland Lescure, a déclaré sur France 5 que cette extension sera effective « dans les jours qui viennent ». Il a précisé que les entreprises du BTP subissent également une hausse significative de leurs factures, justifiant leur inclusion dans le dispositif.

Initialement lancé début avril, ce mécanisme permet à Bpifrance d’accorder des prêts allant de 5 000 à 50 000 euros, à un taux de 3,8 %, sans garantie, aux très petites entreprises (TPE) et aux PME de secteurs ciblés comme les transports, l’agriculture et la pêche.

Selon les critères fixés par l’État, les entreprises doivent notamment justifier que leurs dépenses en carburant représentent au moins 5 % de leur chiffre d’affaires et être créées depuis plus d’un an.

Le gouvernement présente ce dispositif comme une « aide de trésorerie » temporaire destinée à absorber le choc des prix en attendant une possible répercussion sur les tarifs des prestations.

Par ailleurs, le Premier ministre Sébastien Lecornu doit annoncer dans les prochains jours de nouvelles mesures de soutien à l’activité économique, dans un contexte de tensions persistantes sur les prix des carburants liées aux crises géopolitiques au Moyen-Orient.

Déjà plusieurs millions d’euros ont été débloqués via ce mécanisme, et les autorités évoquent une possible montée en puissance du dispositif.