Dans un communiqué, l’instance représentative des musulmans a rejeté des déclarations jugées « scandaleuses », estimant que l’islamophobie n’est pas une opinion mais une forme de haine devant être combattue

France: le CFCM condamne les propos du député RN Julien Odoul sur « l’islamophobie légale » Dans un communiqué, l’instance représentative des musulmans a rejeté des déclarations jugées « scandaleuses », estimant que l’islamophobie n’est pas une opinion mais une forme de haine devant être combattue

AA / Istanbul / Wafae El Baghouani



Le Conseil français du culte musulman (CFCM) a condamné, mercredi, les propos du député du Rassemblement national (RN), Julien Odoul, qui a affirmé que « l’islamophobie est légale » en France.

Dans un communiqué, l’instance représentative des musulmans a rejeté des déclarations jugées « scandaleuses », estimant que l’islamophobie n’est pas une opinion mais une forme de haine devant être combattue, au même titre que l’antisémitisme ou la christianophobie.

Le CFCM souligne que ce phénomène se manifeste par des discriminations, des propos racistes, des agressions verbales et physiques, ainsi que des attaques contre des lieux de culte, visant des personnes en raison de leur appartenance réelle ou supposée à l’islam.

Ces réactions font suite aux propos tenus le 20 avril sur Franceinfo par Julien Odoul, dans lesquels il affirmait qu’« on a le droit de ne pas aimer une religion », déclenchant une vive polémique dans le débat public et politique .

L’institution a également mis en garde contre toute banalisation de l’islamophobie, estimant que de tels discours contribuent à normaliser des atteintes à la dignité et à la sécurité des musulmans en France.