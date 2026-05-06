France : légère hausse des prix des carburants, le gouvernement prévoit une réunion sur les aides Les prix moyens du gazole et de l’essence ont légèrement augmenté

AA / Istanbul

Les prix des carburants ont légèrement augmenté en France mercredi matin, dans un contexte de tensions sur le marché énergétique liées à la guerre au Moyen-Orient. Le gazole est en moyenne à 2,22 euros le litre, contre 2,21 euros lundi, tandis que l’essence SP95-E10 atteint 2,03 euros le litre, contre 2,02 euros en début de semaine, selon les données compilées par le gouvernement et calculées par l’Agence Radio France.

Les prix maximaux observés dans certaines stations atteignent 2,78 euros pour le gazole à Lesperon (Landes) et 2,51 euros pour le SP95-E10 à Verrières-en-Anjou (Maine-et-Loire). Le SP98 est à 2,11 euros le litre, avec un maximum à 2,65 euros dans la même station de Maine-et-Loire. Ces chiffres proviennent respectivement de 4 155 stations pour le gazole, 3 733 pour le SP95-E10 et 3 338 pour le SP98, sur environ 9 800 stations surveillées par l’État, d'après le média Franceinfo.



La hausse, bien que modérée, pourrait peser sur le budget des ménages français, en particulier pour les déplacements domicile-travail et le transport routier. Les aides gouvernementales sont donc au centre des discussions pour limiter l’impact sur la population.

Le gouvernement a confirmé qu’une réunion dédiée aux carburants se tiendra jeudi soir et que toutes les options, y compris l’élargissement des dispositifs d’aide, seront examinées. Selon des sources officielles, cette réunion pourrait annoncer un « changement d’échelle » des mesures d’accompagnement, selon le même média.

Les prix à la pompe ont fluctué ces dernières semaines sous l’effet de la guerre au Moyen-Orient et de l’augmentation des cours du pétrole. Le gouvernement français suit ces évolutions et publie régulièrement des relevés pour informer les consommateurs.